Массовый сбой X: соцсеть Маска не работает по всему миру
- Социальная сеть X столкнулась с масштабным сбоем, который зацепил пользователей в Индии и США, сообщающих о невозможности обновить ленту или открыть посты.
- На момент публикации причины сбоя не были уточнены, и компания не сообщила, когда работа сервиса будет восстановлена.
Социальная сеть X, ранее известная как Twitter, столкнулась с масштабным сбоем. Пользователи в Индии и США сообщают о невозможности обновить ленту, открыть посты или перейти по ссылкам.
Проблемы начались вечером 18 марта. Было зафиксировано более 1200 жалоб, а уже примерно через 15 минут их количество превысило 4500. Об этом пишет Downdetector.
Что известно о масштабе проблемы?
Пользователи сообщают, что не могут пользоваться платформой в обычном режиме. Оповещения продолжают поступать, однако лента новостей не обновляется, а посты и ссылки не открываются.
При попытке перезагрузить страницу появляется сообщение об ошибке с предложением повторить действие позже. В мобильном приложении также возникает другая ошибка – система сообщает, что пока невозможно получить публикации.
Как пишет Hindustan times, сбой коснулся не только Индии. По информации Downdetector, аналогичные проблемы зафиксированы и в США, где в течение короткого времени было зарегистрировано более 14 тысяч сообщений о неполадках.
X – это сервис микроблогов, который позволяет публиковать короткие сообщения и использовать его с различных устройств, в частности смартфонов и компьютеров. Платформа доступна на iPhone, Android и других операционных системах.
Причины сбоя на момент публикации не уточнялись. Компания также не сообщила, когда работа сервиса будет полностью восстановлена.
Какова ситуация в Украине?
В Украине пользователи также сообщают о проблемах с доступом к сервису. Часть людей не может обновить ленту или просмотреть новые публикации, что свидетельствует о глобальном характере сбоя, а не о локальной проблеме отдельной страны.