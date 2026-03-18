Массовый сбой X: соцсеть Маска не работает по всему миру

Социальная сеть X, ранее известная как Twitter, столкнулась с масштабным сбоем. Пользователи в Индии и США сообщают о невозможности обновить ленту, открыть посты или перейти по ссылкам.

Проблемы начались вечером 18 марта. Было зафиксировано более 1200 жалоб, а уже примерно через 15 минут их количество превысило 4500. Об этом пишет Downdetector.

Что известно о масштабе проблемы?

Пользователи сообщают, что не могут пользоваться платформой в обычном режиме. Оповещения продолжают поступать, однако лента новостей не обновляется, а посты и ссылки не открываются.

При попытке перезагрузить страницу появляется сообщение об ошибке с предложением повторить действие позже. В мобильном приложении также возникает другая ошибка – система сообщает, что пока невозможно получить публикации.

Как пишет Hindustan times, сбой коснулся не только Индии. По информации Downdetector, аналогичные проблемы зафиксированы и в США, где в течение короткого времени было зарегистрировано более 14 тысяч сообщений о неполадках.

X – это сервис микроблогов, который позволяет публиковать короткие сообщения и использовать его с различных устройств, в частности смартфонов и компьютеров. Платформа доступна на iPhone, Android и других операционных системах.

Причины сбоя на момент публикации не уточнялись. Компания также не сообщила, когда работа сервиса будет полностью восстановлена.

Какова ситуация в Украине?

В Украине пользователи также сообщают о проблемах с доступом к сервису. Часть людей не может обновить ленту или просмотреть новые публикации, что свидетельствует о глобальном характере сбоя, а не о локальной проблеме отдельной страны.