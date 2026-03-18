Проблеми почалися ввечері 18 березня. Було зафіксовано понад 1200 скарг, а вже приблизно через 15 хвилин їхня кількість перевищила 4500. Про це пише Downdetector.

Що відомо про масштаб проблеми?

Користувачі повідомляють, що не можуть користуватися платформою у звичному режимі. Сповіщення продовжують надходити, однак стрічка новин не оновлюється, а пости та посилання не відкриваються.

Під час спроби перезавантажити сторінку з’являється повідомлення про помилку з пропозицією повторити дію пізніше. У мобільному застосунку також виникає інша помилка – система повідомляє, що наразі неможливо отримати публікації.

Як повідомляє Hindustan times, збій торкнувся не лише Індії. За інформацією Downdetector, аналогічні проблеми зафіксовано і в США, де протягом короткого часу було зареєстровано понад 14 тисяч повідомлень про неполадки.

Причини збою на момент публікації не уточнювалися. Компанія також не повідомила, коли роботу сервісу буде повністю відновлено

Яка ситуація в Україні?

В Україні користувачі також повідомляють про труднощі з доступом до сервісу. Частина людей не може оновити стрічку або переглянути нові публікації, що свідчить про глобальний характер збою, а не локальну проблему окремої країни.