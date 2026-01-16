Що відбувається?

Наразі при спробі зайти на сайт користувачі бачать повідомлення, що час з'єднання закінчився з рекомендацією завітати на сайт Cloudflare для детальної інформації. Проте на самому Cloudflare про збої в соцмережі X жодного слова, пише 24 Канал.

На Downdetector на цей момент уже зібралося майже 63 тисячі скарг. У коментарях користувачі замість традиційних повідомлень запустили суперечки про те, чому всі досі сидять у твітері, а також вигадують смішні причини збою, оскільки реальних пояснень наразі немає.

Компанія вже кілька років не відповідає на звернення журналістів, тож ми, імовірно, не дізнаємося, що сталося, якщо тільки сама компанія не вирішить повідомити про те, що сталося, на власних сторінках в X.



Варто зазначити, що після покупки твітера Ілоном Маском сайт пережив низку збоїв, які, ймовірно, стали наслідком масових звільнень у компанії. Маск таким чином намагався зекономити трохи грошей, але натомість поламав усе. Згодом ситуація стабілізувалась і ми досить довгий час не спостерігали нічого подібного.

Станом на 17:42 сайт може відкриватись у деяких користувачів, однак вони бачать лише інтерфейс – кнопки, меню, розмітку. Але контент або не завантажується взагалі, або підтягується з кешу, тобто "замерз" у стані останнього оновлення.