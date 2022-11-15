Мобильные операторы сообщили о проблемах со связью из-за массированных обстрелов

Во вторник, 15 ноября, Украина пережила самый большой обстрел со стороны России с 24 февраля. По территории страны государство-террорист выпустило 90 ракет. Войскам противовоздушной обороны удалось сбить 70 из них, однако попавшие нанесли существенный ущерб инфраструктуре государства.

Как сообщает 24 канал , в результате атаки россиян по всей Украине возникли перебои со светом, что существенно повлияло на работу операторов мобильной связи. Так, о сложностях в работе сообщили "Киевстар", lifecell и Vodafone.

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Сначала операторы сообщили об ограничении работы ряда услуг, чтобы сохранить возможность украинцам совершать звонки. Потом появились сообщения и о том, что отсутствие электричества может привести к отсутствию интернета и связи.



Vodafone сообщил о возможных проблемах со связью / Скриншот

Повреждение энергообъектов

Всего ракеты повредили 15 энергообъектов по всей стране. Из-за ракетных ударов есть отключение света в:

Киеве и Киевской области;

Винницкой области;

Волынской области;

Донецкая область;

Днепропетровской области;

Житомирской области;

Кировоградской области;

Львовской области;

Полтавской области;

Ровенской области;

Сумской области;

Тернопольской области;

Черновицкой области;

Черкасской области;

Харьковской области;

Хмельницкая область;

Черниговская область.