Мобильные операторы сообщили о проблемах со связью из-за массированных обстрелов
Во вторник, 15 ноября, Украина пережила самый большой обстрел со стороны России с 24 февраля. По территории страны государство-террорист выпустило 90 ракет. Войскам противовоздушной обороны удалось сбить 70 из них, однако попавшие нанесли существенный ущерб инфраструктуре государства.
Как сообщает 24 канал , в результате атаки россиян по всей Украине возникли перебои со светом, что существенно повлияло на работу операторов мобильной связи. Так, о сложностях в работе сообщили "Киевстар", lifecell и Vodafone.
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Сначала операторы сообщили об ограничении работы ряда услуг, чтобы сохранить возможность украинцам совершать звонки. Потом появились сообщения и о том, что отсутствие электричества может привести к отсутствию интернета и связи.
Vodafone сообщил о возможных проблемах со связью / Скриншот
Повреждение энергообъектов
Всего ракеты повредили 15 энергообъектов по всей стране. Из-за ракетных ударов есть отключение света в:
- Киеве и Киевской области;
- Винницкой области;
- Волынской области;
- Донецкая область;
- Днепропетровской области;
- Житомирской области;
- Кировоградской области;
- Львовской области;
- Полтавской области;
- Ровенской области;
- Сумской области;
- Тернопольской области;
- Черновицкой области;
- Черкасской области;
- Харьковской области;
- Хмельницкая область;
- Черниговская область.