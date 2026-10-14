Российский интернет снова не работает: почта, банки, сервисы недоступны

В России снова массовые сбои в работе интернета. Пользователи жалуются на проблемы с почтой Mail.ru, приложениями банков, сервисом доставки "Самокат" и маркетплейсом Ozon.

Что не работает на этот раз?

Пользователи сообщают о нестабильной работе почты Mail.ru, "Облака Mail.ru" и бизнес-экосистемы "Контур". Кроме того, они жалуются на проблемы с доступом к сервисам "Россельхозбанка" и "Точка Банка", а также к приложению по доставке еды "Самокат" и маркетплейсу Ozon. Официально причины масштабного сбоя до сих пор неизвестны, пишет 24 Канал, который следит за паникой в российских СМИ.

По данным сервиса DownDetector, за несколько часов резко возросло количество жалоб на работу различных сервисов. Пользователи Mail.ru пишут, что не могут отправлять письма. Перебои фиксируются и в сервисах "Сбера". Его дата-центр сегодня подвергся атаке беспилотников в Саратовской области.



Сбои в России / Скриншот из российского источника

Что предшествовало сбоям

На прошлой неделе три дата-центра "Яндекса" пострадали от атак беспилотников. Последний удар пришелся на ночь с субботы на воскресенье, 11 октября, и был нанесен по объекту недалеко от Владимира. После этого вышли из строя экосистема "Яндекса" и другие приложения. С перебоями работали портал Фонда президентских грантов, электронный дневник "Моя школа", ресурсы "Дом.ру", "Вкусно – и точка", "Магнит Маркет", Lamoda, "Додо Пицца" и другие.

Проблемы с инфраструктурой начались еще раньше. Утром 8 октября в дата-центре "Яндекса" в Сасово Рязанской области произошел пожар. В пресс-службе компании сообщили, что из-за этого временно приостановили работу дата-центра. Повреждения затронули часть инфраструктуры, пострадавших нет.

В тот же день массово перестали работать сайты больших российских СМИ. Пользователи жаловались на проблемы с доступом к РБК, "Ведомостям", РИА Новости, "Коммерсанту", "Вестям", "Интерфаксу" и "Российской газете". Страницы не загружались или выдавали ошибки. По данным ресурса "Сбой.рф", проблемы были также с ivi, РЖД и YouTube. Жаловались и на сайты операторов МТС, "Ростелекома" и Т2.

Как это ударило по бизнесу

Сбои коснулись и сервисов, которыми пользуются компании. На сайте и в мобильном приложении ЦИАН (недвижимость) возникли проблемы. В компании подтвердили, что причиной стал инцидент на объекте инфраструктурного партнера. Группа компаний "Астрал" предупредила о возможных перебоях в системах электронной отчетности, электронного документооборота и оформления электронных перевозных документов. В компании связали их с происшествием в дата-центре "Яндекса".