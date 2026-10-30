Египетское лекарственное средство, изготовленное из мумий, оказалось действенным

Мазь из египетских мумий, которую врачи на протяжении веков назначали практически от всех болезней, может продлевать жизнь клеток, зараженных вирусами гриппа. Однако действует в ней не тот ингредиент, который первоначально предполагали.

Лекарства из мумий

В средневековье и в эпоху раннего Нового времени врачи регулярно назначали пациентам скребки из мумий. Они верили, что бальзамирующие средства древних египтян способны вернуть больным здоровье. Теперь выяснилось, что они были правы. О результатах нового исследования пишет IFLScience.

Мазь называлась Mumia vera aegyptiaca. Когда египетские мумии попали в мировые торговые сети, ее широко использовали в арабской и европейской медицине. Согласно историческим источникам, этой очень востребованной мазью лечили все: от ран и проблем с дыханием до паралича и эпилепсии.

Лекарство стало настолько популярным, что торговля древними мумиями процветала, пока в XVI веке Египет не запретил экспорт этого товара. Но к тому времени это дело было настолько прибыльным, что некоторые торговцы начали подделывать лекарства из высушенных современных тел.

Несмотря на многовековой спрос среди медиков, состав и биологическое действие этой субстанции оставались плохо изученными.

Что обнаружили в образцах?

Исследователи проанализировали 24 образца из университетских коллекций и музеев-аптек. Выяснилось, что в мази присутствуют ингредиенты, которые ранее не обнаруживались в египетских рецептах бальзамирования. В частности, авторы обнаружили во многих образцах метаболиты, связанные с алоэ. Это указывает на то, что при мумификации, возможно, использовали алоэ вера.

До сих пор такие соединения, связанные с алоэ, не описывались в аналитических исследованиях древнеегипетских смесей для бальзамирования,

– прокомментировали исследователи.

Среди наиболее распространенных компонентов была и 7-оксодегидроабиетиновая кислота. Она содержится в хвойных смолах, таких как сосновая живица. Ранее это вещество считали возможным действующим ингредиентом, а некоторые авторы подозревали, что именно оно придавало мумии целебные свойства.

Как проверяли действие мази?

Чтобы это выяснить, ученые нанесли экстракт Mumia vera aegyptiaca на клетки почек собаки, зараженные четырьмя различными типами вируса гриппа. Клетки, которые контактировали с экстрактом, жили дольше, чем необработанные контрольные. Это свидетельствует о том, что древнее лекарство действительно может оказывать защитное действие.

Лучше всего экстракт подействовал против распространенных штаммов гриппа H1N1 и H3N2. Оба обычно циркулируют во время ежегодного сезона гриппа.

Однако сама 7-оксодегидроабиетиновая кислота такого эффекта не дала. Следовательно, хвойная смола, скорее всего, не является источником целебной силы мази.

Поэтому активные компоненты остаются неустановленными. Это могут быть соединения с более низкой концентрацией или комбинированный эффект нескольких компонентов экстракта,

– добавили авторы исследования.

Несмотря на неожиданные результаты, исследователи отмечают, что они не доказывают, что врачи в прошлом действительно вылечили кого-то этой мазью. Ученые подчеркивают, что выявленная противовирусная активность напрямую не подтверждает исторические медицинские утверждения, ведь грипп не входил в показания к применению Mumia vera aegyptiaca в источниках средневекового и раннего нового времени.

Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.