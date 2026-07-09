Космические силы США теперь располагают специальным оружием для подавления спутников противника

Космическое пространство перестает быть лишь зоной наблюдения, превращаясь в активный театр боевых действий, где главным оружием становятся не ракеты, а невидимые излучения. Новейшие разработки американских военных позволяют выводить из строя орбитальные аппараты противника, не оставляя на них ни единой царапины.

Что такое система Meadowlands?

Космические силы США официально приняли на вооружение одну из своих первых публично признанных наступательных систем – комплекс Meadowlands. Это оружие способно поражать вражеские спутники направленными пучками электромагнитного излучения, что приводит к полному нарушению их функционирования без физического разрушения конструкции. Об этом пишет издание Space.com.

Разработкой Meadowlands занималась компания L3Harris, создавшая систему электромагнитной борьбы, цель которой – нарушить, запретить или ухудшить использование противником электромагнитного спектра. На практике это означает, что вражеский спутник, попав под действие луча, фактически "замолкает": он теряет способность передавать данные или получать команды от наземных центров управления.

Важной особенностью системы является так называемый "обратный эффект" – оборудование противника не уничтожается навсегда, а лишь временно блокируется. Это позволяет избежать образования космического мусора, который мог бы угрожать другим аппаратам на орбите.

Конструктивно Meadowlands выглядит как большая антенна, установленная на колесной основе. Такая мобильность позволяет перебрасывать комплекс как наземным транспортом, так и с помощью крупных грузовых самолетов в любую точку планеты. Это дает возможность оперативно развертывать вооружение в районах, над которыми пролетают или находятся в стационарной позиции спутники противника.

Постоянные инвестиции Космических сил США в системы электромагнитной борьбы, программное обеспечение и передовую подготовку имеют решающее значение для современной войны,

– прокомментировал полковник Космических сил США Анджело Фернандес, возглавляющий подразделение Mission Delta 3 – Space Electromagnetic Warfare.

Серьезность намерений Пентагона в отношении этой технологии подтверждают цифры: в бюджетном запросе на 2027 финансовый год Космические силы запросили почти 460 миллионов долларов на развитие Meadowlands, включая расходы на поддержку и обучение персонала. Такое финансовое внимание объясняется тем, что подобные системы уже доказали свою эффективность в реальных конфликтах.

В частности, Космические силы сообщили, что возможности электромагнитной борьбы сыграли центральную роль в июне 2025 года во время операции Midnight Hammer, когда американские военные провели атаку на ядерные объекты в Иране.

В ходе той операции специалисты по электромагнитной борьбе смогли создать "зону тишины", что позволило американским бомбардировщикам безопасно входить в воздушное пространство противника и выходить из него. Блокировка связи противника фактически парализовала его систему предупреждения и реагирования. Аналогичные методы применялись и во время операции "Epic Fury" в апреле 2026 года.

В первый день операции "Epic Fury" один из наших специалистов руководил планированием и проведением интенсивных космических электронных ударов для Центрального командования США,

– добавил генерал Ченс Зальцман, командующий космическими операциями, во время своего выступления на ежегодном космическом симпозиуме.

Несмотря на то, что Космические силы США были созданы лишь в 2019 году, они активно развивают направление, которое военные называют "орбитальной войной". Спутники наблюдения и связи сегодня являются нервной системой любой современной армии, поэтому способность отключить эти каналы становится одной из самых востребованных военных технологий в мире.