Все что известно о первой в истории медицинской эвакуации астронавтов с МКС

Международная космическая станция готовится к событию, которого ни разу не было за четверть века ее существования. Из-за состояния здоровья участника миссии Crew-11 агентство NASA приняло решение о досрочном возвращении экипажа. Хотя ситуация не критическая, необходимость обследования заставляет специалистов действовать оперативно, изменяя график работы орбитального комплекса.

Как будет происходить беспрецедентная операция по возвращению астронавтов на Землю?

О необходимости проведения первой в истории медицинской эвакуации с борта Международной космической станции было объявлено еще 8 января 2026 года, но без деталей. Причиной стал медицинский инцидент, произошедший днем ранее, 7 января, и приведший к отмене запланированного выхода астронавтов в открытый космос. В центре событий оказался экипаж миссии Crew-11, в который входят американцы Зена Кардман и Майкл Финке, японец Кимия Юи и российский космонавт. 24 Канал собрал всю доступную на данный момент информацию.

Представители NASA отмечают, что несмотря на срочность, ситуация не является очень серьезной, а состояние здоровья пострадавшего астронавта пока стабильное. Агентство отказывается называть имя человека или конкретный диагноз, ссылаясь на врачебную тайну, однако есть подозрения, что пациентом может быть Кимия Юи, поскольку в день инцидента именно он обращался к наземному командованию с просьбой о консультации хирурга.

Новый администратор NASA Джаред Айзекман объяснил, что на станции просто нет необходимого оборудования для точной диагностики и лечения этого конкретного случая.

Главный медицинский офицер агентства Джеймс Полк добавил, что проблема не связана с травмой или профессиональной деятельностью, а возникла в результате длительного воздействия микрогравитации на организм человека.

Как будет происходить эвакуация?

График эвакуации будет выглядеть следующим образом:

Процесс закрытия люков между кораблем SpaceX Crew Dragon Endeavour и станцией запланирован на 14 января в 22:30.

Сама операция отстыковки должна начаться в 00:05 уже 15 января по киевскому времени.

Полет к Земле продлится около 11 часов.

Кульминацией станет приземление в Тихом океане у побережья Калифорнии, которое ожидается в 10:41 также 15 января по киевскому времени.

Космическое агентство возвращает всех четырех членов экипажа Crew-11, хотя проблемы возникли только у одного. Это объясняется тем, что они имеют один спасательный корабль, на котором прилетели. Если Crew Dragon улетит с пациентом и случится новая ситуация, эвакуация станет невозможна.

Перед отлетом на станции состоялась торжественная церемония передачи командования. Майкл Финке, который возглавлял 74-ю экспедицию, передал полномочия и символический золотой ключ от станции российскому космонавту.

Когда Crew-11 покинет объект, на борту останется минимальный состав из трех человек: Кристофер Уильямс и двое россиян, которые имеют свой собственный спасательный корабль "Союз". Это означает, что Уильямс на время останется единственным американским астронавтом на МКС, а научная программа будет сокращена до прибытия следующей миссии Crew-12 в феврале.

Специалисты SpaceX уже готовят специальные суда для подбора экипажа и транспортировки астронавтов на материк.

Почему эта ситуация еще более уникальная, чем могла бы быть?

Интересно, что согласно статистическим моделям NASA, подобные медицинские случаи, требующие эвакуации, должны случаться примерно раз в три года. Однако станция успешно функционировала без таких инцидентов на протяжении 25 лет.

Специалисты уверяют, что раннее возвращение Crew-11 не повлияет на другие важные проекты, в частности на запуск лунной миссии Artemis 2, запланированный на февраль 2026 года.

Сейчас астронавты завершают упаковку личных вещей и результатов научных экспериментов, готовясь к историческому перелету домой.