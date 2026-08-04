Окаменелости вымершего животного лежали на полке годами, но никто и не подозревал, что это такое

На полках Природного музея Дании обнаружили окаменелости мегалодона, которые считались навсегда утраченными. Гигантские позвонки подтверждают, что доисторический хищник был значительно массивнее, чем предполагалось ранее, и мог достигать более 24 метров в длину.

Сокровище среди музейной пыли

История этих уникальных экземпляров началась еще в 1978 году, когда их нашли в глиняном карьере поселка Грам в Дании. Однако во время переезда музея в 1989 году коллекция была повреждена, а часть позвонков ошибочно считалась утраченной. Лишь недавно менеджер коллекции Датского музея естественной истории вновь обнаружил эти останки на одной из полок. Это открытие позволило ученым провести детальный анализ, результаты которого опубликовал журнал Palaeontologia Electronica.

Этот образец мегалодона чрезвычайно важен, поскольку представляет собой самый крупный экземпляр позвонков акулы, известный на сегодняшний день,

– прокомментировал профессор Университета Де Поля в Чикаго Кеншу Шимада.

Найденные позвонки имеют диаметр 23 сантиметра, что делает их крупнейшими среди всех известных науке позвонков рыб. Для сравнения: позвонки современной китовой акулы длиной 10 метров имеют диаметр всего около 10 сантиметров. Несмотря на то, что ранее ученые ориентировались преимущественно на зубы мегалодона, именно анализ позвоночного столба дает более точное представление о реальных размерах тела. Новые данные указывают на то, что взрослая особь могла достигать 24,3 метра в длину.

Завтрак доисторического хищника

В ходе исследования ученые сделали что-то интересное. В той же породе, где залегали позвонки мегалодона, они обнаружили фрагменты гигантской акулы (цеторинида). Исследователи обнаружили жаберные тычинки и чешую этой рыбы непосредственно рядом с останками мегалодона. Поскольку позвонки принадлежали к передней части туловища хищника, где располагался желудок, ученые выдвинули гипотезу: эти останки являются остатками последней трапезы монстра. Это подтверждает репутацию мегалодона как суперхищника, охотившегося даже на больших акул.

Анализ колец роста на позвонках также пролил свет на биологию вида. Ученые установили, что мегалодоны рождались уже настоящими гигантами – длина детеныша при рождении составляла около 3,6 метра. Продолжительность жизни этих существ могла достигать почти 100 лет.

Несмотря на то, что теоретические модели допускают существование особей длиной до 28–31 метра, авторы исследования призывают к осторожности. Они отмечают, что для окончательного подтверждения таких цифр науке необходим полный скелет акулы с сохранившимися зубами, потому что нынешние выводы основаны на фрагментарных, хотя и уникальных находках.