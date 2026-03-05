Что будут есть астронавты во время полета к Луне: NASA раскрывает меню экипажа

Космическое путешествие требует не только сверхсовременных технологий, но и тщательно продуманного быта. Подготовка к историческому полету вокруг Луны выходит на финальную прямую, и одним из ключевых аспектов стало формирование рациона для четырех исследователей. Американское космическое агентство продемонстрировало, как изменились подходы к питанию за десятилетия со времен первых лунных экспедиций.

Каким будет ежедневный рацион Artemis II?

Миссия Artemis II, продолжительность которой составит десять суток, предусматривает путешествие на расстояние около 1,1 миллиона километров. На борту корабля Orion будут находиться командир Рид Вайзмен, пилот Виктор Гловер и специалисты миссии Кристина Кук и Джереми Генсен. В отличие от ранних программ, где астронавты должны были довольствоваться ограниченным выбором или невкусными пастами в тюбиках, современное меню разрабатывалось с учетом индивидуальных предпочтений каждого члена экипажа, пишет Daily Mail.

Гастрономический список поражает своим разнообразием:

Для завтрака специалисты NASA подготовили колбаски, гранолу с голубикой и салат из тропических фруктов.

Обеденный и вечерний наборы включают такие позиции, как овощной киш, говяжья грудинка барбекю, пикантная зеленая фасоль, брокколи под сыром, а также макароны с сыром.

Особое внимание уделили соусам и добавкам: на борту будет пять видов соусов, кленовый сироп, арахисовая паста, шоколадная помадка, горчица, клубничное варенье и мед.

Отдельным пунктом стоят напитки и перекусы. Экипаж сможет приготовить сорок три чашки кофе, а всего в списке более десяти видов напитков, среди которых лимонад, яблочный сидр, горячий шоколад и персиково-манговые смузи.

Для обеспечения энергией и поддержания хорошего настроения предусмотрены десерты: печенье, шоколад, торты и пудинги. Важной деталью является наличие пятидесяти восьми тортилий, которые часто заменяют хлеб в невесомости.

Приготовление и хранение

Техническая сторона подготовки пищи также претерпела значительные изменения. Поскольку на корабле Orion нет возможности пополнять запасы, использовать холодильник или подгружать продукты непосредственно перед стартом, вся еда должна быть безопасной, стабильной при длительном хранении и удобной в приготовлении.

NASA использует специальный диспенсер для воды для восстановления сублимированных продуктов, пишет IFLScience, а компактное устройство в форме дипломата будет служить для подогрева блюд. Одним из главных требований к пище является минимизация крошек, поскольку мелкие частицы в кабине могут быть опасными для оборудования.

Меню также адаптировали под различные фазы полета. Во время взлета и посадки, когда системы приготовления пищи недоступны, астронавты будут потреблять готовые к употреблению продукты. Более широкий выбор блюд станет доступным уже во время транзита к Луне.

Детали миссии "Артемида-2"