Очки Meta получат новую технологию: это будет касаться вашего лица

Meta планирует внедрить в свои умные очки Ray-Ban функцию распознавания лиц под названием "Name Tag". Она должна помогать пользователям идентифицировать людей через ИИ-ассистента, однако уже вызывает беспокойство относительно приватности.

Компания Meta Platforms может уже в этом году добавить к своим очкам Ray-Ban Meta smart glasses новую функцию распознавания лиц. Об этом пишет The New York Times.

Появится ли в очках Meta встроенное узнавание людей?

Функция получила внутреннее название "Name Tag". Она позволит владельцам очков идентифицировать людей рядом и получать о них информацию через встроенного ИИ-ассистента. По данным издания, Марк Цукерберг хочет сделать эту возможность ключевым отличием устройства и повысить его практическую ценность.

Согласно внутреннему документу, который видели журналисты, обсуждения запуска продолжаются с начала прошлого года. В мае компания даже рассматривала вариант тестового запуска для участников конференции для незрячих, но этого не произошло. Позже планировали более широкий релиз.

В документе также упоминается, что "политическая турбулентность" в США может сыграть в пользу запуска, ведь часть общественных организаций, которые могли бы критиковать компанию, будет сосредоточена на других вопросах. В подразделении Reality Labs считали момент благоприятным для внедрения технологии.

Это резкий поворот для компании. Пять лет назад тогдашний тогдашний Facebook отказался от системы автоматического распознавания лиц для обозначения людей на фото, объясняя это необходимостью найти правильный баланс между инновациями и приватностью.

Как пишет Macrumors, Meta уже рассматривала интеграцию такой функции в первое поколение очков, однако тогда помешали технические и этические риски. Сами очки, созданы в партнерстве с EssilorLuxottica, с момента дебюта в 2021 году стали коммерчески успешными. По словам партнера, в 2025 году было продано более семи миллионов устройств.

Сейчас компания определяется, кого именно можно будет узнавать. Среди вариантов – люди, с которыми пользователь связан через платформы Meta, или те, кто имеет публичный аккаунт в сервисах вроде Instagram. В то же время возможность идентифицировать любого без ограничений, по данным NYT, не предусматривается.

В комментарии изданию Meta заявила, что работает над продуктами, которые помогают людям поддерживать связь и улучшают повседневную жизнь, и что компания осторожно подходит к решениям по внедрению новых функций.

Вопросы приватности уже возникали вокруг этих очков. В 2024 году двое студентов Гарварда использовали Ray-Ban Meta вместе с сервисом распознавания лиц PimEyes, чтобы идентифицировать незнакомцев в метро Бостона. Видео эксперимента стало вирусным. В ответ Meta напомнила, что в очках есть светодиодный индикатор записи.

Также сообщается, что компания работает над очками с так называемым "суперсенсингом" – устройствами, которые могут постоянно использовать камеры и сенсоры для фиксации событий в течение дня.

Тем временем конкуренция на рынке усиливается. По данным Bloomberg, Apple планирует до конца года представить собственные умные очки. Ожидается, что они будут иметь камеры, микрофоны и функции искусственного интеллекта, смогут делать фото, записывать видео, переводить тексты и предоставлять навигационные подсказки, но не получат дополненной реальности.