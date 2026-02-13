Компанія Meta Platforms може вже цього року додати до своїх окулярів Ray-Ban Meta smart glasses нову функцію розпізнавання облич. Про це пише The New York Times.

Чи з'явиться в окулярах Meta вбудоване впізнавання людей?

Функція отримала внутрішню назву "Name Tag". Вона дозволить власникам окулярів ідентифікувати людей поруч та отримувати про них інформацію через вбудованого ШІ-асистента. За даними видання, Марк Цукерберг хоче зробити цю можливість ключовою відмінністю пристрою та підвищити його практичну цінність.

Згідно з внутрішнім документом, який бачили журналісти, обговорення запуску тривають із початку минулого року. У травні компанія навіть розглядала варіант тестового запуску для учасників конференції для незрячих, але цього не сталося. Пізніше планували ширший реліз.

У документі також згадується, що "політична турбулентність" у США може зіграти на користь запуску, адже частина громадських організацій, які могли б критикувати компанію, буде зосереджена на інших питаннях. У підрозділі Reality Labs вважали момент сприятливим для впровадження технології.

Це різкий поворот для компанії. П’ять років тому тодішній Facebook відмовився від системи автоматичного розпізнавання облич для позначення людей на фото, пояснюючи це необхідністю знайти правильний баланс між інноваціями та приватністю.

Як пише Macrumors, Meta вже розглядала інтеграцію такої функції в перше покоління окулярів, однак тоді завадили технічні та етичні ризики. Самі окуляри, створені у партнерстві з EssilorLuxottica, з моменту дебюту у 2021 році стали комерційно успішними. За словами партнера, у 2025 році було продано понад сім мільйонів пристроїв.

Наразі компанія визначається, кого саме можна буде впізнавати. Серед варіантів – люди, з якими користувач пов’язаний через платформи Meta, або ті, хто має публічний акаунт у сервісах на кшталт Instagram. Водночас можливість ідентифікувати будь-кого без обмежень, за даними NYT, не передбачається.

У коментарі виданню Meta заявила, що працює над продуктами, які допомагають людям підтримувати зв’язок і покращують повсякденне життя, і що компанія обережно підходить до рішень щодо впровадження нових функцій.

Питання приватності вже виникали навколо цих окулярів. У 2024 році двоє студентів Гарварду використали Ray-Ban Meta разом із сервісом розпізнавання облич PimEyes, щоб ідентифікувати незнайомців у метро Бостона. Відео експерименту стало вірусним. У відповідь Meta нагадала, що в окулярах є світлодіодний індикатор запису.

Також повідомляється, що компанія працює над окулярами з так званим "суперсенсингом" – пристроями, які можуть постійно використовувати камери й сенсори для фіксації подій протягом дня.

Тим часом конкуренція на ринку посилюється. За даними Bloomberg, Apple планує до кінця року представити власні розумні окуляри. Очікується, що вони матимуть камери, мікрофони та функції штучного інтелекту, зможуть робити фото, записувати відео, перекладати тексти й надавати навігаційні підказки, але не отримають доповненої реальності.