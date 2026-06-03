Meta усиливает защиту подростков – новые ограничения Instagram и Facebook заработают по всему миру

Meta объявила о масштабном расширении системы защиты подростков в своих сервисах. Новые ограничения, которые ранее действовали только в нескольких странах, теперь станут доступными пользователям по всему миру на Facebook, Messenger и Instagram.

Компания Meta продолжает усиливать меры безопасности для несовершеннолетних пользователей. После запуска специальных настроек для подростков в США, Великобритании, Австралии и Канаде Великобритании Австралии и Канаде осенью прошлого года компания решила распространить эти ограничения на все страны мира. Об этом пишет Socialmediatoday.

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Как Meta меняет опыт подростков в своих сервисах?

Речь идет о системе контентных ограничений "13+", которая призвана уменьшить вероятность того, что подростки наткнутся на нежелательные или потенциально вредные материалы. По замыслу компании, такие правила должны сделать использование социальных сетей безопасным и одновременно помочь родителям лучше понимать уровень доступного контента.

В Meta объясняют, что новые настройки по умолчанию скрывают неприемлемый для подростков контент в ленте новостей и Reels на Facebook. Кроме того, молодые пользователи будут иметь ограниченные возможности взаимодействия с профилями, страницами, группами и событиями, которые преимущественно публикуют контент для взрослой аудитории.

В Messenger также появились дополнительные предохранители. Подростки не смогут просматривать ссылки на неприемлемый контент Facebook или вести переписку с учетными записями, которые регулярно распространяют подобные материалы.

Instagram ограничит доступ к отдельным темам

Отдельный блок изменений касается Instagram. Социальная сеть вводит дополнительные механизмы, которые будут уменьшать количество материалов на определенные темы в рекомендациях для подростков.

В частности, алгоритмы будут ограничивать показ сообщений о питании, бодибилдинг, вес тела и способы борьбы с тревожностью. В Meta считают, что чрезмерное потребление такого контента может негативно влиять на психическое здоровье молодых пользователей и формировать нереалистичные ожидания относительно внешности или образа жизни.

Компания также сообщила, что позже в этом году более строгий режим Limited Content станет доступным и для пользователей Facebook и Messenger.

Независимая проверка показала лучшие результаты Instagram

Чтобы оценить эффективность новых механизмов защиты, Meta привлекла независимую компанию по вопросам онлайн-безопасности Alice. Специалисты создали тестовые аккаунты в Instagram и на одной из ведущих конкурирующих платформ и сравнили контент, который попадал в рекомендации.

По данным Meta, исследование показало, что подростковые аккаунты Instagram сталкивались с меньшим количеством материалов для взрослой аудитории. Даже когда такой контент появлялся, его интенсивность была ниже, чем у конкурента и даже в фильмах с рейтингом 13+. В то же время Alice обнаружила отдельные направления для улучшения системы, и Meta заявила, что уже внесла необходимые изменения.

Давление со стороны правительств продолжает расти

Расширение защитных механизмов происходит на фоне активных дискуссий по ограничению доступа детей и подростков к социальным сетям. Самым ярким примером остается Австралия, которая стала первой страной, которая ввела масштабный запрет использования соцсетей лицами моложе 16 лет.

Запрет начал действовать в конце прошлого года, однако его результаты пока оцениваются неоднозначно. Первый правительственный отчет, опубликованный в марте, показал, что около 70% несовершеннолетних пользователей все еще находят способы пользоваться социальными платформами. В то же время ряд академических исследований свидетельствует, что преимущества социальных сетей для молодежи во многих случаях могут перевешивать потенциальные риски. Несмотря на это, Meta уже сообщала о блокировке почти 550 тысяч аккаунтов в Австралии, которые, по мнению компании, принадлежали пользователям, младше установленного возрастного порога.

Изначально компания позиционировала новую систему как аналог кинорейтинга PG-13, хорошо знакомого многим родителям. Однако такое название вызвало претензии со стороны Американской ассоциации кинокомпаний (MPA).

Организация направила Meta требование прекратить использование обозначения PG-13, заявив, что такая формулировка может вводить пользователей в заблуждение. После переговоров стороны достигли договоренности, и компания постепенно перешла к использованию нейтрального обозначения "13+".

В Meta подчеркивают, что система оценки контента в соцсетях существенно отличается от классификации кинофильмов. Компания отмечает, что не сотрудничала с MPA при разработке новых правил и лишь использовала общие принципы, знакомые родителям, как источник вдохновения.

В результате Meta пытается найти баланс между требованиями регуляторов, безопасностью молодых пользователей и сохранением доступности своих платформ для подростков. Глобальный запуск системы "13+" стал очередным шагом в этом направлении.