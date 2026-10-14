Meta представила ИИ-модели Muse Wonder и Wonder Full для конкуренции с ChatGPT и Claude

Meta представила две новые модели искусственного интеллекта – Muse Wonder и Wonder Full. Компания делает ставку на сложные логические задачи, программирование и автономных ИИ-агентов, которые могут работать над длительными проектами и запоминать предыдущий контекст.

Meta официально анонсировала новые передовые модели искусственного интеллекта Muse Wonder и Wonder Full, которые призваны составить конкуренцию разработкам OpenAI и Anthropic. По информации издания Ubergizmo, новинки стали следующим этапом развития линейки после Muse Spark. Об этом пишет Ubergizmo.

Meta усиливает конкуренцию на рынке искусственного интеллекта

Основное внимание разработчиков сосредоточено на задачах, требующих сложных рассуждений, написания программного кода и выполнения нескольких последовательных действий. Отдельное направление – автономные агенты, способные работать над задачами в течение длительного времени, самостоятельно реагировать на проблемы и продолжать работу без постоянного вмешательства пользователя.

По результатам тестов, представленных самой Meta, новые модели демонстрируют показатели, сопоставимые с GPT-6 Astra от OpenAI и Claude Fable 5.1 от Anthropic. В то же время независимые оценки, приведенные в материале, позиционируют Wonder Full среди передовых систем, особенно в области программирования и выполнения многоэтапных профессиональных задач.

Однако эти результаты следует рассматривать с учетом того, что компания несет ответственность за представленные ею собственные тестовые показатели. Для полноценного сравнения моделей необходимы независимые проверки в одинаковых условиях, в частности в отношении точности, скорости, стоимости использования и стабильности работы.

Active Memory и Active Focus – главные особенности новых моделей

Meta выделяет две технологии, которые должны улучшить работу ее ИИ-моделей при выполнении длительных задач: Active Memory и Active Focus.

Active Memory – механизм сохранения и восстановления важной информации из предыдущих разговоров и выполненных действий. Благодаря ему искусственный интеллект может возвращаться к релевантному контексту даже через несколько недель или месяцев. Такая функция может быть полезна для программистов, работающих над большими проектами, специалистов, выполняющих многоэтапные задачи, и команд, регулярно использующих ИИ в рабочих процессах. Вместо повторного объяснения всех деталей пользователь сможет опираться на ранее сохраненную информацию.

В то же время само наличие долговременной памяти не гарантирует, что модель всегда будет правильно воспроизводить контекст. Практическая ценность технологии будет зависеть от того, какие данные она хранит, насколько точно находит нужные сведения и как обрабатывает устаревшую или противоречивую информацию.

Active Focus предназначена для поддержания концентрации модели на поставленной цели даже тогда, когда во время выполнения задачи возникают ошибки, препятствия или непредвиденные ситуации. Это важно для автономных агентов, которые должны не просто отвечать на отдельные запросы, а выполнять последовательность действий. Например, при написании программного кода агент может столкнуться с ошибкой, попытаться найти ее причину, изменить решение и продолжить работу над исходной целью.

Сочетание памяти и механизмов удержания фокуса должно помочь моделям более эффективно выполнять длительные задачи. Однако реальная надежность таких систем будет зависеть также от их способности проверять результаты, распознавать собственные ошибки и избегать нежелательных действий.

Где доступна Muse Wonder и сколько стоит ее использование?

Meta сообщает, что модели обучались в вычислительном центре Prometheus в американском штате Огайо. Этот проект является частью развития инфраструктуры компании для создания более мощных систем искусственного интеллекта и агентов, способных выполнять сложные задачи с большей автономностью.

Модель Muse Wonder доступна через Meta Model API и инструмент Muse Code. По данным Ubergizmo, ее использование стоит 4 доллара за миллион входных токенов и 20 долларов за миллион выходных токенов.

Стоимость Muse Wonder. Входные токены – 4 доллара за 1 миллион токенов. Выходные токены – 20 долларов за 1 миллион токенов. Цены на Muse Wonder приведены по информации из материала Ubergizmo. Стоимость Wonder Full отдельно не указана. Исходящие токены, за которые отвечает сгенерированный моделью текст или другой результат, стоят в пять раз дороже входящих. Поэтому при использовании API расходы будут зависеть не только от объема запросов, но и от длины ответов и количества промежуточных шагов, которые выполняет модель.

В то же время Wonder Full пока доступна только подписчикам Muse Code. В материале не указана ее отдельная стоимость, а также не приведены подробные условия доступа для всех категорий пользователей.

Смогут ли новые модели Meta конкурировать с OpenAI и Anthropic?

Выход Muse Wonder и Wonder Full демонстрирует, что Meta стремится конкурировать не только по качеству ответов чат-ботов, но и по эффективности ИИ в реальных рабочих процессах.

Особое внимание компания уделяет программированию, сложным многошаговым задачам и автономным агентам. Долговременная память может помочь таким системам работать с большими проектами, а Active Focus – сохранять исходную цель при решении проблем.

Однако сравнение с GPT-6 Astra и Claude Fable 5.1 пока не дает достаточных оснований утверждать, что модели Meta превосходят конкурентов. Для этого необходимы независимые тесты, практические проверки и оценка работы в различных сценариях.

Если заявленные возможности подтвердятся, новинки могут стать важными инструментами для разработчиков программного обеспечения и компаний, автоматизирующих рабочие процессы. В таком случае конкуренция между Meta, OpenAI и Anthropic будет все больше зависеть от того, насколько долго, надежно и экономично их модели смогут выполнять сложную работу без постоянного контроля со стороны человека.