Meta снова возвращается к распознаванию лиц - новая утечка вызвала волну беспокойства

Meta оказалась под новой волной критики после появления информации о технологии, которая может существенно изменить взаимодействие людей с носимыми устройствами. Речь идет о функции, способной вызвать давние споры о приватности и анонимности в общественных местах.

Журналисты WIRED сообщили об обнаружении в экосистеме умных очков Meta компонентов технологии распознавания лиц. Согласно расследованию издания, в обновлениях программного кода приложения Meta AI были найдены упоминания о внутренней системе под названием "NameTag", которая пока не была официально представлена пользователям. Об этом пишет Digitaltrends.

Смотрите также Meta усиливает защиту подростков – новые ограничения Instagram и Facebook заработают по всему миру

Что нашли исследователи в программном обеспечении Meta?

По данным расследования, система предназначена для идентификации людей, которых фиксируют камеры умных очков Ray-Ban и Oakley, созданных в сотрудничестве с Meta. Технология якобы способна превращать изображения лиц в биометрические шаблоны, сравнивать их с данными, хранящихся на смартфоне пользователя, а затем сообщать владельцу очков о найденных совпадениях.

Особое внимание привлекает тот факт, что Meta еще несколько лет назад официально отказалась от системы распознавания лиц в Facebook. В 2021 году компания закрыла соответствующий сервис и удалила более 1 миллиарда биометрических записей пользователей после многочисленных жалоб, судебных исков и критики со стороны регуляторов.

Какие технологии уже якобы работают?

По информации WIRED, отдельные компоненты NameTag могли быть интегрированы в программное обеспечение еще в начале 2026 года. Речь идет о приложении-компаньоне для умных очков Meta, который, по оценкам издания, уже установили более 50 миллионов раз.

В расследовании также утверждается, что компания уже внедрила по меньшей мере три отдельные модели искусственного интеллекта, связанные с будущей функцией. Первая отвечает за обнаружение лиц на изображении, вторая автоматически выделяет их из кадра, а третья создает биометрический цифровой отпечаток для дальнейшего сравнения. Исследователи информационной безопасности, на которых ссылается WIRED, заявили, что им удалось независимо воспроизвести часть работы системы. По их словам, цепь распознавания выглядит почти готовой к практическому использованию.

Почему эта технология вызывает беспокойство?

В отличие от традиционного распознавания лиц в социальных сетях, где фотографии загружаются после съемки, умные очки работают в режиме реального времени. Это означает, что потенциально они могут идентифицировать незнакомых людей прямо на улице, в магазинах или транспорте без их ведома или согласия.

Именно поэтому носимые системы распознавания лиц давно считаются значительно более противоречивыми, чем аналогичные технологии на смартфонах или компьютерах. Критики предупреждают, что широкое внедрение таких инструментов может фактически разрушить привычное представление об анонимности в общественных пространствах.

Среди организаций, которые выражают беспокойство, называются такие структуры, как American Civil Liberties Union и Electronic Privacy Information Center. Представители этих организаций считают, что подобные технологии могут нормализовать массовую идентификацию людей в повседневной жизни и создать новые риски злоупотреблений, включая преследование, слежки или сбор персональных данных без разрешения.

Как ответила Meta?

В Meta отрицают часть утверждений, которые содержатся в расследовании. Компания заявила, что пока не запускала для пользователей никакой функции распознавания лиц на основе очков и соответствующие разработки находятся только на стадии исследований.

Также в компании отметили, что не создают централизованную базу данных лиц. Представители Meta заявили, что перед возможным выпуском любых подобных функций будут применять "взвешенный подход" к вопросам конфиденциальности и регулирования.

Впрочем, появление такой утечки происходит в особенно важный момент для индустрии. Умные очки и другие носимые устройства с искусственным интеллектом постепенно становятся одним из главных направлений развития технологического рынка. Компании стремятся создать цифровых помощников, которые могут видеть, слышать и анализировать окружающий мир в режиме реального времени.

Meta активно продвигает собственную стратегию развития таких устройств благодаря партнерству с EssilorLuxottica, тогда как Apple и Google также исследуют перспективы смешанной реальности и носимых систем нового поколения.

Пока остается открытым вопрос, станет NameTag полноценной функцией для потребителей, или Meta будет вынуждена пересмотреть или ограничить ее под давлением регуляторов. Однако само расследование свидетельствует о том, что технологии распознавания лиц в умных очках могут быть значительно ближе к массовому использованию, чем считалось ранее.