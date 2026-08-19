Тотальная слежка: Meta собирает в три раза больше данных о своих пользователях, чем Apple и Microsoft

Новое аналитическое исследование раскрыло реальные объемы сбора личных данных крупнейшими технологическими компаниями мира. Лидером оказалась корпорация Meta, чьи приложения извлекают из устройств пользователей практически все, до чего только могут дотянуться.

Кто собирает больше всего информации?

Как сообщает издание Euronews со ссылкой на отчет компании Surfshark, специалисты проанализировали 171 приложение в магазине Apple App Store от таких гигантов, как Google, Microsoft, Apple, Amazon и Meta. Анализ проводился по 35 уникальным категориям данных, среди которых история просмотров в интернете, точное местонахождение, информация о покупках и многое другое.

Исследователи выяснили, что приложения Meta собирают в среднем 25 из 35 возможных типов данных. Это более чем в три раза превышает показатели Microsoft и Apple. Семь самых "прожорливых" приложений также принадлежат Meta: Facebook, Messenger, Meta AI, Meta Horizon, Meta Ads Manager, Meta Business Suite и Forum.

Для сравнения: приложения Google собирают в среднем 17 типов данных, Amazon – 12, Microsoft – 8, а Apple – всего 7 типов. В то же время у Google наибольшее количество приложений с высоким уровнем сбора данных – 29 из 40 "самых прожорливых" приложений принадлежат именно этому поисковому гиганту. Для сравнения: у Meta есть 9 таких приложений, а у Amazon – всего 2.

Однако в данном случае стоит отметить, что у Google в целом больше приложений, чем у конкурентов, поскольку компания построила целую экосистему, а не просто несколько социальных сетей.

Несмотря на то, что для большинства функций вполне достаточно приблизительного геопозиционирования, историю браузера собирают 9 приложений Meta, 11 приложений Amazon и 8 продуктов Google. Самым "прожорливым" отдельным приложением за пределами экосистемы Meta оказалась Amazon Alexa, которая накапливает 28 различных типов данных.

Кто меньше всего вмешивается в частную жизнь

Компании Apple и Microsoft стабильно демонстрируют самые низкие показатели сбора информации о пользователях. Например, 13 утилит от Apple собирают в среднем лишь 6 типов данных, тогда как аналогичные утилиты от Google накапливают 17 типов данных.