Таинственная огненная сфера в небе над США вызвала панику среди очевидцев

Во вторник утром небо над северной частью Огайо осветила яркая вспышка, сопровождавшаяся ощутимым грохотом. Событие, которое произошло в час пик, заставило тысячи людей оторваться от дел и посмотреть вверх.

Пока жители нескольких штатов пытались понять причину странного явления, специальные приборы космического наблюдения уже фиксировали координаты объекта, вошедшего в плотные слои атмосферы, пишет ScienceAlert.

Почему утреннее небо над Америкой внезапно вспыхнуло огнем?

Необычное природное явление было зафиксировано во вторник, 17 марта 2026 года. Точное время события удалось установить благодаря геостационарному спутнику, оснащенному инфракрасным оптическим детектором. В 9 часов 01 минуту по местному времени прибор, предназначенный для картографирования молний, обнаружил мощный тепловой след в районе северного Огайо, чуть западнее Кливленда и над акваторией озера Эри.



Место, где объект вошел в атмосферу / Фото NOAA

Специалисты NASA позже подтвердили, что причиной паники и многочисленных вызовов экстренных служб стал метеор. Этот космический объект имел впечатляющие характеристики: его масса составляла около 7 тонн, а диаметр достигал почти 1,83 метра. Он вошел в атмосферу Земли на колоссальной скорости – примерно 72 420 километров в час.

Такие объекты называют метеороидами, пока они движутся в космосе, и метеорами, когда они начинают гореть в воздушной оболочке планеты, создавая яркий световой шлейф. Метеоритом же называют объект, который упал на поверхность планеты. Стал ли этот объект метеоритом, пока неясно.

Полет огненного шара был настолько масштабным, что его видели не только в Огайо, но и в соседних регионах. Американское метеорное общество получило сообщения от очевидцев с территорий от Висконсина до Мэриленда.

Метеоролог Джаред Рекли из Пенсильвании успел снять на видео момент прохождения болида через атмосферу, зафиксировав формирование большого огненного шара.

Метеор, сгоревший в небе над США 17 марта 2026 года: смотрите видео

Траектория полета началась на высоте около 80 километров над озером Эри, неподалеку от города Лорейн. Космическое тело преодолело более 55 километров в верхних слоях атмосферы, прежде чем окончательно распасться на части над населенным пунктом Велли-Сити, что расположен к северу от Медины. Именно момент разрушения стал причиной того самого грохота, который многие приняли за взрыв на земле.

Есть ли последствия?

По словам представителей NASA, во время распада метеора высвободилась энергия, эквивалентная 250 тоннам тротила. Этот мощный выброс энергии создал ударную волну, которая заставила дрожать окна в домах Кливленда.

Специалисты объясняют, что такой звук возникает не просто из-за преодоления звукового барьера, как в случае с самолетами. Гиперзвуковой объект создает сверхмощную волну сжатого воздуха, которая распространяется в виде серии звуковых ударов или длительного гудения, пишет Ars Technica.

Несмотря на огромную силу взрыва, сообщений о повреждениях на земле или падении обломков пока нет. Метеорологи отмечают, что большая часть массы объекта просто сгорела при падении из-за высокой температуры трения. Хотя небольшие фрагменты могли достичь поверхности, найти их в густонаселенных районах или водах озера Эри крайне трудно.

Исполнительный директор Американского метеорного общества Карл Гергенротер объяснил, что подобные явления не являются редкостью. По его словам, космические тела такого размера попадают в атмосферу Земли над территорией США примерно раз в день, а более мелкая космическая пыль сгорает в небе каждый час. Однако обычно эти события остаются незамеченными, поскольку происходят ночью или над малозаселенными районами.

Сейчас же, благодаря большому количеству камер на смартфонах и системах безопасности, ученые получают десятки видеодоказательств каждого такого случая. Гергенротер также добавил, что часто люди путают метеоры со спутниками, которые сходят с орбиты, однако космический мусор обычно горит не так ярко и движется медленнее.