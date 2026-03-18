Поки жителі кількох штатів намагалися зрозуміти причину дивного явища, спеціальні прилади космічного спостереження вже фіксували координати об'єкта, що ввійшов у щільні шари атмосфери, пише ScienceAlert.

Чому ранкове небо над Америкою раптово спалахнуло вогнем?

Незвичайне природне явище було зафіксоване у вівторок, 17 березня 2026 року. Точний час події вдалося встановити завдяки геостаціонарному супутнику, оснащеному інфрачервоним оптичним детектором. О 9 годині 01 хвилині за місцевим часом прилад, призначений для картографування блискавок, виявив потужний тепловий слід у районі північного Огайо, трохи західніше Клівленда та над акваторією озера Ері.



Місце, де об'єкт увійшов у атмосферу / Фото NOAA

Фахівці NASA пізніше підтвердили, що причиною паніки та численних викликів екстрених служб став метеор. Цей космічний об'єкт мав вражаючі характеристики: його маса становила близько 7 тонн, а діаметр досягав майже 1,83 метра. Він увійшов в атмосферу Землі на колосальній швидкості – приблизно 72 420 кілометрів на годину.

Такі об'єкти називають метеороїдами, поки вони рухаються у космосі, і метеорами, коли вони починають горіти в повітряній оболонці планети, створюючи яскравий світловий шлейф. Метеоритом же називають об'єкт, який упав на поверхню планети. Чи став цей об'єкт метеоритом, наразі неясно.

Політ вогняної кулі був настільки масштабним, що його бачили не лише в Огайо, а й у сусідніх регіонах. Американське метеорне товариство отримало повідомлення від очевидців з територій від Вісконсина до Меріленда.

Метеоролог Джаред Реклі з Пенсільванії встиг зняти на відео момент проходження боліда через атмосферу, зафіксувавши формування великої вогняної кулі.

Метеор, що згорів у небі над США 17 березня 2026 року: дивіться відео

One of our employees, Jared Rackley, caught this morning's meteor on camera from the Pittsburgh area. pic.twitter.com/2LdqOpChti — NWS Pittsburgh (@NWSPittsburgh) March 17, 2026

Траєкторія польоту почалася на висоті близько 80 кілометрів над озером Ері, неподалік від міста Лорейн. Космічне тіло подолало понад 55 кілометрів у верхніх шарах атмосфери, перш ніж остаточно розпастися на частини над населеним пунктом Веллі-Сіті, що розташований на північ від Медіни. Саме момент руйнування став причиною того самого гуркоту, який багато хто сприйняв за вибух на землі.

Чи є наслідки?

За словами представників NASA, під час розпаду метеора вивільнилася енергія, еквівалентна 250 тоннам тротилу. Цей потужний викид енергії створив ударну хвилю, яка змусила дрижати вікна в будинках Клівленда.

Фахівці пояснюють, що такий звук виникає не просто через подолання звукового бар'єра, як у випадку з літаками. Гіперзвуковий об'єкт створює надпотужну хвилю стисненого повітря, яка поширюється у вигляді серії звукових ударів або тривалого гудіння, пише Ars Technica.

Попри величезну силу вибуху, повідомлень про пошкодження на землі або падіння уламків наразі немає. Метеорологи зазначають, що більша частина маси об'єкта просто згоріла під час падіння через високу температуру тертя. Хоча невеликі фрагменти могли досягти поверхні, знайти їх у густонаселених районах чи водах озера Ері вкрай важко.

Виконавчий директор Американського метеорного товариства Карл Гергенротер пояснив, що подібні явища не є рідкістю. За його словами, космічні тіла такого розміру потрапляють в атмосферу Землі над територією США приблизно раз на день, а дрібніший космічний пил згорає в небі щогодини. Проте зазвичай ці події залишаються непоміченими, оскільки відбуваються вночі або над малозаселеними районами.

Зараз же, завдяки великій кількості камер на смартфонах і системах безпеки, науковці отримують десятки відеодоказів кожного такого випадку. Гергенротер також додав, що часто люди плутають метеори з супутниками, які сходять з орбіти, проте космічне сміття зазвичай горить не так яскраво і рухається повільніше.