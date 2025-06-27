Пылающий метеор весом более тонны взорвался в небе США, а обломки пробили жилой дом

В четверг, 26 июня 2025 года, метеор диаметром около метра и весом более тонны вошел в атмосферу Земли на скорости примерно 50 000 км/ч. Жители нескольких штатов США, в частности Джорджии, Южной Каролины, Северной Каролины и Теннесси, сообщили о наблюдении "яркого огненного шара", пролетевшего над их головами.

Падение метеорита вызвало акустический удар, который многие сначала приняли за землетрясение. Обломки космического тела повредили по меньшей мере один жилой дом в округе Генри, штат Джорджия информирует 24 Канал.

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Детали падения метеора

По данным NASA, метеор появился на высоте около 77 километров над Оксфордом, штат Джорджия, двигался в юго-западном направлении и распался на обломки на высоте примерно 43 километра над Вест-Форестом, штат Джорджия. Разрушение космического объекта высвободило энергию, эквивалентную взрыву 20 тонн тротила.

Этот мощный энергетический всплеск активировал геостационарные датчики молний (GLM) на борту спутников GOES Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Падение метеорита в США – смотрите видео:

Астрофизики описывают такой чрезвычайно яркий метеор как "огненный шар" (fireball), который распадается со взрывом при входе в атмосферу. Хотя каждый год по всему миру фиксируются десятки подобных огненных шаров, обычно их невозможно увидеть днем. Геологическая служба США (USGS) подтвердила отсутствие сейсмической активности, объяснив толчки исключительно атмосферной ударной волной.

Эксперты также уточнили, что падение этого метеорита не имеет никакой связи с текущим метеорным потоком Июньские Боотиды, который продолжается в этот период. Металлический состав метеорита, о чем свидетельствует его яркий бирюзовый цвет и оранжевый хвост во время горения, указывает на его астероидное происхождение.

Последствия для жителей Джорджии

Тем временем управление по чрезвычайным ситуациям в округе Генри, штат Джорджия, расследует сообщение о "камне", который пробил крышу дома, прошел сквозь потолок и застрял в полу. Эксперты подтверждают возможность того, что некоторые обломки метеорита могли достичь поверхности Земли. Жителям рекомендуют сообщать о любых подозрительных фрагментах метеорита и избегать контакта с ними из-за потенциальной опасности.

Это событие стало редким случаем, когда падение метеорита привело к физическому повреждению имущества. Хотя большинство метеоров сгорают в атмосфере, не достигая земли, этот случай напоминает о том, что космические объекты могут представлять реальную угрозу, если их размер и состав позволяют пройти через атмосферу.