Над Черным морем взорвался яркий метеор

Жители нескольких российских городов на побережье Черного моря стали свидетелями яркого объекта, который стремительно пронесся по небу и сгорел в атмосфере. Вспышка также была видна чуть дальше вглубь материка, поэтому потенциально ее могли видеть и на оккупированных территориях Украины.

Что взорвалось в небе?

Событие произошло в ночь на 12 марта 2026 года. По данным наблюдений, яркое небесное явление было зафиксировано во временном промежутке между 22:24 и 22:36 по местному российскому времени. Свидетелями падения болида стали жители Новороссийска, Анапы, Краснодара и Ростова-на-Дону. "Люди" сообщали о чрезвычайно мощной вспышке, которая сопровождалась видимым распадом объекта на отдельные фрагменты, пишет 24 Канал.

Российские ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН провели предварительный анализ доступных видеоматериалов. Согласно их выводам, в плотные слои атмосферы вошло тело сравнительно небольшого размера. Его габариты оценивают в диапазоне от нескольких десятков сантиметров до примерно 0,5 метра.

Объект полностью разрушился во время падения, и, вероятнее всего, это произошло непосредственно над акваторией Черного моря, неподалеку от восточного берега.

Несмотря на то что основной версией считается природное происхождение объекта, исследователи указывают на определенные особенности его фрагментации. Характер распада небесного тела на части дает основания предполагать, что это мог быть техногенный объект, например, остатки космического аппарата или отработанная ступень ракеты.

Для точного подтверждения этой теории не хватает четкой географической привязки видеозаписей, что мешает установить точные координаты события. След метеора смогли зафиксировать многочисленные камеры наблюдения, ориентированные на юг, в полосе 100 – 200 километров вдоль побережья.

Для астрономической науки подобные инциденты являются вполне обыденными, хотя они всегда выглядят чрезвычайно эффектно для случайных наблюдателей. По статистике, объекты такого размера входят в атмосферу Земли довольно часто – от одного до нескольких раз в сутки.

Обычно они полностью сгорают или распадаются на мелкие фрагменты на большой высоте, не представляя угрозы для людей или инфраструктуры на поверхности планеты.

