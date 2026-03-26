Небо вспыхнуло над США, а затем метеорит буквально влетел в чей-то дом

В США зафиксировали редкое событие – метеорит пробил крышу жилого дома в Техасе. Инцидент произошел той же ночью, когда в разных штатах наблюдали сразу несколько ярких огненных шаров в небе. По данным NASA, такое сочетание атмосферных явлений вызвало повышенный интерес ученых.

Об этом рассказывает Daily Galaxy.

Что вообще произошло в небе над США?

Несколько ночей назад жители разных штатов США сообщали о ярких вспышках и быстрых световых следах в небе. Подобные явления называются болидами и они возникают, когда метеороиды сгорают в земной атмосфере. На самом деле это довольно регулярные события, которые интересно наблюдать из-за их зрелищности, хоть они и короткие. Однако на этот раз синхронность наблюдений и большая география события привлекли внимание исследователей.

Согласно данным систем мониторинга NASA, которые отслеживают околоземные объекты, был зафиксирован всплеск активности огненных шаров. Ученые предполагают, что это могло быть следствием распада одного более крупного космического тела еще до входа в атмосферу. В таких случаях обломки движутся почти одновременно, создавая несколько видимых световых дорожек.

Большинство метеороидов полностью сгорает на большой высоте. Однако иногда более плотные или крупные фрагменты могут выдержать нагрев и давление во время падения. Именно так, вероятно, произошло в Техасе, где обломок размером с теннисный мяч достиг поверхности Земли и врезался в жилой дом.

Громкий удар среди ночи

Жительница дома рассказала местному телеканалу KHOU 11, что сначала услышала громкий удар в соседней комнате. Увидев отверстие в кровле, она предположила, что это может быть фрагмент метеорита.

Поврежденная крыша и найденный объект помогли быстро подтвердить космическое происхождение обломка. Метеориты, которые достигают земной поверхности, часто имеют характерную расплавленную поверхность – след сильного нагревания во время прохождения атмосферы. Именно такие признаки позволяют ученым отличить их от обычных камней.

Специалисты отмечают, что удары метеоритов по зданиям случаются крайне редко. Каждый задокументированный случай помогает лучше понять поведение малых космических тел и усовершенствовать модели их разрушения в атмосфере. Событие в Техасе имеет особое значение именно из-за временной связи с многочисленными наблюдениями огненных шаров.

Почему это важное событие? Каждый осколок позволяет исследовать его состав, происхождения и траекторию. Это важно для общего понимания популяции околоземных объектов и потенциальных рисков, которые они могут представлять. Хотя крупные астероидные удары привлекают больше внимания общества, значительно чаще случаются именно меньшие события, способные вызывать локальные последствия.