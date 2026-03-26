Про це розповідає Daily Galaxy.

Що взагалі сталося в небі над США?

Кілька ночей тому мешканці різних штатів США повідомляли про яскраві спалахи та швидкі світлові сліди в небі. Подібні явища називаються болідами і вони виникають, коли метеороїди згорають у земній атмосфері. Насправді це доволі регулярні події, які цікаво спостерігати через їх видовищність, хоч вони й короткі. Однак цього разу синхронність спостережень та велика географія події привернули увагу дослідників.

Згідно з даними систем моніторингу NASA, які відстежують навколоземні об'єкти, було зафіксовано сплеск активності вогняних куль. Учені припускають, що це могло бути наслідком розпаду одного більшого космічного тіла ще до входу в атмосферу. У таких випадках уламки рухаються майже одночасно, створюючи кілька видимих світлових доріжок.

We've seen several fireballs streak across the sky recently. What are they, and what's the difference between a meteoroid, a meteor, and a meteorite? Get the facts with this handy guide: https://t.co/mPDdgRoDF8 https://t.co/ZX7wXGaozV pic.twitter.com/A8YGfrp3HL — NASA Solar System (@NASASolarSystem) March 23, 2026

Більшість метеороїдів повністю згорає на великій висоті. Проте інколи більш щільні або великі фрагменти можуть витримати нагрівання та тиск під час падіння. Саме так, ймовірно, сталося в Техасі, де уламок розміром з тенісний м'яч досяг поверхні Землі та врізався у житловий будинок.

Гучний удар серед ночі

Мешканка будинку розповіла місцевому телеканалу KHOU 11, що спочатку почула гучний удар у сусідній кімнаті. Побачивши отвір у покрівлі, вона припустила, що це може бути фрагмент метеорита.

Пошкоджений дах і знайдений об'єкт допомогли швидко підтвердити космічне походження уламка. Метеорити, які досягають земної поверхні, часто мають характерну розплавлену поверхню – слід сильного нагрівання під час проходження атмосфери. Саме такі ознаки дозволяють ученим відрізнити їх від звичайного каміння.

Фахівці наголошують, що удари метеоритів по будівлях трапляються вкрай рідко. Кожен задокументований випадок допомагає краще зрозуміти поведінку малих космічних тіл і вдосконалити моделі їхнього руйнування в атмосфері. Подія в Техасі має особливе значення саме через часовий зв'язок із численними спостереженнями вогняних куль.

Чому це важлива подія? Кожен уламок дає змогу дослідити його склад, походження та траєкторію. Це важливо для загального розуміння популяції навколоземних об'єктів і потенційних ризиків, які вони можуть становити. Хоча великі астероїдні удари привертають більше уваги суспільства, значно частіше трапляються саме менші події, здатні спричиняти локальні наслідки.