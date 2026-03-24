Про це повідомляє Daily Galaxy.

Що небезпечного сталося під час місії Gemini 8?

Нещодавно знайдені та передані до музею Armstrong Air and Space Museum в Огайо, США фотографії пролили світло на події, які могли завершитися трагедією. На них зафіксовано Ніла Армстронга та Девіда Скотта після екстреного завершення польоту Gemini 8 – місії, що мала стати проривом у космічних дослідженнях.

Що відбулося? Планувалося вперше в історії здійснити стикування космічних апаратів на орбіті. Однак одразу після успішного маневру кораблі почали неконтрольовано обертатися. Ситуація швидко стала критичною: екіпаж опинився під загрозою загибелі.

Попри відверто небезпечну ситуацію, яка могла закінчитися великою бідою, Армстронг проявив холоднокровність і рішучість – він використав двигуни орієнтації, щоб зупинити небезпечне обертання. Це врятувало життя обом астронавтам, але призвело до значної втрати пального, необхідного для продовження польоту. Через це екіпаж ухвалив рішення достроково завершити місію.

Вже приблизно через десять годин після старту космічний корабель приводнився в Тихому океані. Саме події після цього моменту і зафіксував фотограф Рон Макквіні – ветеран армії США, якого NASA залучило до операції з повернення екіпажу.

Чому досі фото цієї події майже не було?

До сьогодні існувало дуже мало візуальних свідчень наслідків інциденту. Екстрене приземлення стало несподіванкою, а медіа на місці практично не було. На нових світлинах Армстронг і Скотт перебувають на палубі есмінця USS Leonard F. Mason на базі Наха в японській Окінаві. Вони усміхаються та вітають військових на березі – попри те, що щойно пережили надзвичайно небезпечну ситуацію.

Астронавти на есмінці після перерваної місії Gemini 8 / Фото Рон Макквіні

Керівник музею Данте Центуорі наголосив, що навіть найвидатніші історичні події інколи документуються простими засобами, зазначило видання AP.

Саме такі, на перший погляд, буденні кадри, дозволяють краще зрозуміти людський вимір космічних звершень,

– додав він.

Історик науки Роберт Пул звернув увагу на емоційний аспект фотографій: найбільше впадає в око радість астронавтів, які очевидно щасливі залишитися живими. Цей епізод став одним із прикладів того, під яким тиском працювали учасники ранніх космічних програм.

Саме здатність Армстронга діяти спокійно та ефективно в екстремальних умовах пізніше вплинула на його призначення командиром місії Apollo 11.

Кураторка Національного музею авіації та космонавтики Емілі Марголіс додала цікаву перспективу. Вона зауважила, що сучасна регулярність запусків може створювати ілюзію простоти космічних польотів, тоді як насправді навіть сьогодні вони потребують колосальних ресурсів і зусиль.

Події Gemini 8 стали ще одним нагадуванням про ризики космічних досліджень, важливість ретельної підготовки та роль астронавтів під час непередбачуваних ситуацій.

Добірка фото після приземлення астронавтів – дивіться відео: