Два свежих открытия о комете 3I/ATLAS раскрывают ее уникальное поведение

Астрономы продолжают анализировать траекторию и свойства 3I/ATLAS. Последние наблюдения обнаружили неожиданную активность на его поверхности, в частности специфические извержения и ритмичную пульсацию света. Эти аномалии заставляют пересмотреть предположения относительно химического состава тел, прибывающих из дальнего космоса, указывая на сходство с транснептуновыми объектами.

Какие процессы вызывают аномальную активность 3I/ATLAS?

Исследование, проведенное группой астрономов во время приближения кометы к Солнцу, показало, что 3I/ATLAS – это не просто кусок камней, а геологически активное тело. Когда объект приблизился к нашей звезде на расстояние около 378 миллионов километров, он начал резко ярче. Используя телескоп имени Жоана Оро в Испании, ученые зафиксировали выбросы газа и пыли, которые интерпретировали как признаки криовулканизма – извержения "ледяных вулканов", пишет 24 Канал со ссылкой на Live Science.

Этот процесс обычно наблюдается на телах, богатых на лед, таких как транснептуновые объекты, вращающиеся за пределами орбиты Нептуна. Механизм запуска этих "вулканов" на комете 3I/ATLAS, вероятно, связан с внутренней коррозией первичных материалов. Под действием солнечного тепла твердый углекислый газ (сухой лед) сублимировался, превращаясь в газ. Это позволило жидким окислителям проникнуть внутрь ядра и вступить в реакцию с металлическими частицами, такими как никель и сульфиды железа, вызывая выбросы пара в космос.



3I/ATLAS, предположительно, имеет спиральные струи, вырывающиеся с ее поверхности. Это интерпретируют как разновидность криовулканизма / Фото Josep M. Trigo-Rodríguez/B06 Montseny Observatory

Интересно, что спектральный анализ показал сходство кометы с углистыми хондритами – примитивными метеоритами, найденными в Антарктиде. Это наводит на мысль, что, несмотря на свое происхождение из другой звездной системы, 3I/ATLAS по составу напоминает реликты ранних этапов формирования нашей Солнечной системы. Ученые предполагают, что комета может быть насыщена природными металлами, а ее возраст, предположительно, превышает возраст нашей системы на миллиарды лет.

Сердцебиение кометы 3I/ATLAS

Кроме химических загадок, комета демонстрирует странное оптическое поведение, отмечает Futurism. Европейские исследователи зафиксировали "световое сердцебиение" объекта – паттерн изменения яркости, повторяющийся каждые 16,16 часа. Некоторые специалисты, в частности профессор Ави Лёб, выдвигали смелые гипотезы о возможном техногенном происхождении объекта, сравнивая эти вспышки с работой маяка. Однако более вероятным объяснением является вращение кометы.

Астрономы считают, что ритмичность обусловлена эффектом "антихвоста". Когда большой карман льда на поверхности вращается лицом к Солнцу, происходит выброс вещества, что "надувает" кому – газопылевое облако вокруг ядра. Это создает иллюзию пульсации.

Общие данные о комете

Несмотря на сходство с местными кометами, происхождение 3I/ATLAS однозначно является внесолнечным.

Объект движется по гиперболической траектории со скоростью около 221 000 километров в час, что слишком быстро для гравитационного притяжения Солнца.

Его размеры оценивают в диапазоне от 440 метров до 5,6 километра.

Если ширина кометы составляет около 1 километра, а состав действительно каменистый, ее масса может превышать 600 миллионов тонн.

Сейчас комета находится на финальном этапе своего визита. 19 декабря она пройдет на самом близком расстоянии к Земле, после чего навсегда покинет нашу систему.

Для науки это уникальная возможность исследовать "капсулу времени", которая, возможно, путешествовала между звездами миллиарды лет, неся информацию о химических процессах в других уголках галактики.