Два свіжі відкриття про комету 3I/ATLAS розкривають її унікальну поведінку

Астрономи продовжують аналізувати траєкторію та фізичні властивості космічного мандрівника, відомого як 3I/ATLAS. Останні спостереження виявили несподівану активність на його поверхні, зокрема специфічні виверження та ритмічну пульсацію світла. Ці аномалії змушують переглянути припущення щодо хімічного складу тіл, що прибувають з далекого космосу, вказуючи на схожість з транснептуновими об’єктами.

Які процеси спричиняють аномальну активність 3I/ATLAS?

Дослідження, проведене групою астрономів під час наближення комети до Сонця, показало, що 3I/ATLAS – це не просто шматок каміння, а геологічно активне тіло. Коли об’єкт наблизився до нашої зірки на відстань близько 378 мільйонів кілометрів, він почав різко яскравішати. Використовуючи телескоп імені Жоана Оро в Іспанії, вчені зафіксували викиди газу й пилу, які інтерпретували як ознаки кріовулканізму – виверження "крижаних вулканів", пише 24 Канал з посиланням на Live Science.

Цей процес зазвичай спостерігається на тілах, багатих на лід, таких як транснептунові об’єкти, що обертаються за межами орбіти Нептуна. Механізм запуску цих "вулканів" на кометі 3I/ATLAS, ймовірно, пов’язаний із внутрішньою корозією первинних матеріалів. Під дією сонячного тепла твердий вуглекислий газ (сухий лід) сублімувався, перетворюючись на газ. Це дозволило рідким окислювачам проникнути всередину ядра та вступити в реакцію з металевими частинками, такими як нікель та сульфіди заліза, викликаючи викиди пари в космос.



3I/ATLAS, імовірно, має спіральні струмені, що вириваються з її поверхні. Це інтерпретують як різновид кріовулканізму / Фото Josep M. Trigo-Rodríguez/B06 Montseny Observatory

Цікаво, що спектральний аналіз показав схожість комети з вуглистими хондритами – примітивними метеоритами, знайденими в Антарктиді. Це наводить на думку, що, попри своє походження з іншої зоряної системи, 3I/ATLAS за складом нагадує релікти ранніх етапів формування нашої Сонячної системи. Вчені припускають, що комета може бути насичена природними металами, а її вік, імовірно, перевищує вік нашої системи на мільярди років.

Серцебиття комети 3I/ATLAS

Окрім хімічних загадок, комета демонструє дивну оптичну поведінку, зазначає Futurism. Європейські дослідники зафіксували "світлове серцебиття" об’єкта – патерн зміни яскравості, що повторюється кожні 16,16 години. Деякі фахівці, зокрема професор Аві Льоб, висували сміливі гіпотези про можливе техногенне походження об’єкта, порівнюючи ці спалахи з роботою маяка. Проте більш імовірним поясненням є обертання комети.

Астрономи вважають, що ритмічність зумовлена ефектом "антихвоста". Коли велика кишеня льоду на поверхні обертається обличчям до Сонця, відбувається викид речовини, що "надуває" кому – газопилову хмару навколо ядра. Це створює ілюзію пульсації.

Загальні дані про комету

Попри схожість із місцевими кометами, походження 3I/ATLAS однозначно є позасонячним.

Об’єкт рухається гіперболічною траєкторією зі швидкістю близько 221 000 кілометрів на годину, що занадто швидко для гравітаційного тяжіння Сонця.

Його розміри оцінюють у діапазоні від 440 метрів до 5,6 кілометра.

Якщо ширина комети становить близько 1 кілометра, а склад дійсно кам’янистий, її маса може перевищувати 600 мільйонів тонн.

Зараз комета перебуває на фінальному етапі свого візиту. 19 грудня вона пройде на найближчій відстані до Землі, після чого назавжди залишить нашу систему.

Для науки це унікальна можливість дослідити "капсулу часу", яка, можливо, подорожувала між зірками мільярди років, несучи інформацію про хімічні процеси в інших куточках галактики.