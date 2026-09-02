Встроенный антивирус от Microsoft начал блокировать ссылки на Google
Антивирусный сервис Microsoft Defender для Office 365 начал ошибочно помечать обычные ссылки на поисковую систему Google как опасные. При попытке перейти по ним пользователи видят предупреждение об угрозе, а системные администраторы получают уведомления о кибератаке.
Почему поисковик Google внезапно признали "опасным"
Как сообщает издание BleepingComputer, пользователи корпоративных систем сталкиваются с окном предупреждения, в котором отображается текст "Открытие этого веб-сайта может быть опасным".
Ошибка возникла из-за некорректной работы модуля Safe Links в составе Microsoft Defender для Office 365. Этот инструмент переписывает входящие ссылки в электронных письмах, чатах Teams и приложениях Office 365, а также проверяет их непосредственно в момент клика. Поскольку инструмент полностью изменяет URL-адрес, обычное копирование ссылки в браузер не помогает обойти блокировку.
Microsoft Defender для Office 365 Safe Links может блокировать открытие ссылок на поиск Google, идентифицируя их как вредоносные. Кроме того, администраторы могут получать соответствующие уведомления и инциденты в портале Microsoft Defender и Microsoft Sentinel в результате этих обнаружений,
– прокомментировали в компании Microsoft.
Сбой вызвал ошибочную классификацию безопасности. Разработчики уже приступили к устранению этой ошибки.
Мы установили, что неточная классификация безопасности приводит к неправильной идентификации легитимных URL-адресов поиска Google как вредоносных, поэтому Microsoft Defender for Office 365 Safe Links блокирует доступ к этим ссылкам. Мы работаем над исправлением ошибочной классификации, чтобы устранить последствия,
– добавила пресс-служба разработчика.
Систематические ложные срабатывания технологий Microsoft
В настоящее время компания классифицирует инцидент как информационное сообщение, что обычно свидетельствует об ограниченном масштабе проблемы. Впрочем, это далеко не первый случай, когда защитные алгоритмы разработчика путают безопасный контент с угрозами.
- В прошлом году сбой в работе Exchange Online привел к тому, что модель машинного обучения ошибочно помечала письма с аккаунтов Gmail как спам.
- Другая система отправляла в карантин вполне легитимную корреспонденцию.
- В феврале этого года очередная проблема в Exchange Online заблокировала отправку и получение писем, переместив безопасные сообщения в фишинговый карантин.
Параллельно с этим инцидентом специалисты Microsoft устраняют масштабный сбой в сервисах Microsoft 365, который вызвал проблемы с аутентификацией, задержки в работе и сбои соединения.