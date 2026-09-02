Чому пошуковик Google раптом визначили "небезпечним"

Як повідомляє видання BleepingComputer, користувачі корпоративних систем стикаються з вікном застереження, яке показує текст "Відкриття цього вебсайту може бути небезпечним".

Помилка виникла через некоректне функціонування модуля Safe Links у складі Microsoft Defender для Office 365. Цей інструмент переписує вхідні посилання в електронних листах, чатах Teams та додатках Office 365, а також перевіряє їх безпосередньо в момент кліку. Оскільки інструмент повністю змінює URL-адресу, звичайне копіювання посилання у браузер не допомагає обійти блокування.

Microsoft Defender for Office 365 Safe Links може блокувати відкриття посилань на пошук Google, ідентифікуючи їх як шкідливі. Крім того, адміністратори можуть отримувати відповідні сповіщення та інциденти в порталі Microsoft Defender та Microsoft Sentinel внаслідок цих виявлень,

– прокоментували у компанії Microsoft.

Збій спричинив хибну класифікацію безпеки. Розробники вже запустили процес виправлення цієї помилки.

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Ми встановили, що неточна класифікація безпеки змушує неправильно ідентифікувати законні URL-адреси пошуку Google як шкідливі, внаслідок чого Microsoft Defender for Office 365 Safe Links блокує доступ до цих посилань. Ми працюємо над виправленням помилкової класифікації, щоб усунути наслідки,

– додала пресслужба розробника.

Систематичні хибні спрацювання технологій Microsoft

Наразі компанія класифікує інцидент як інформаційне повідомлення, що зазвичай свідчить про обмежений масштаб проблеми. Втім, це далеко не перший випадок, коли захисні алгоритми розробника плутають безпечний контент із загрозами.

Торік збій у роботі Exchange Online призвів до того, що модель машинного навчання помилково позначала листи з акаунтів Gmail як спам.

Інша баг-система відправляла на карантин цілком легітимну кореспонденцію.

У лютому цього року чергова проблема в Exchange Online заблокувала відправлення й отримання листів, перемістивши безпечні повідомлення до фішингового карантину.

Паралельно з цим інцидентом фахівці Microsoft усувають масштабний збій у сервісах Microsoft 365, який викликав проблеми з автентифікацією, затримки в роботі та збої з'єднання.