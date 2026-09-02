Почему поисковик Google внезапно признали "опасным"

Как сообщает издание BleepingComputer, пользователи корпоративных систем сталкиваются с окном предупреждения, в котором отображается текст "Открытие этого веб-сайта может быть опасным".

Ошибка возникла из-за некорректной работы модуля Safe Links в составе Microsoft Defender для Office 365. Этот инструмент переписывает входящие ссылки в электронных письмах, чатах Teams и приложениях Office 365, а также проверяет их непосредственно в момент клика. Поскольку инструмент полностью изменяет URL-адрес, обычное копирование ссылки в браузер не помогает обойти блокировку.

Microsoft Defender для Office 365 Safe Links может блокировать открытие ссылок на поиск Google, идентифицируя их как вредоносные. Кроме того, администраторы могут получать соответствующие уведомления и инциденты в портале Microsoft Defender и Microsoft Sentinel в результате этих обнаружений,

– прокомментировали в компании Microsoft.

Сбой вызвал ошибочную классификацию безопасности. Разработчики уже приступили к устранению этой ошибки.

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Мы установили, что неточная классификация безопасности приводит к неправильной идентификации легитимных URL-адресов поиска Google как вредоносных, поэтому Microsoft Defender for Office 365 Safe Links блокирует доступ к этим ссылкам. Мы работаем над исправлением ошибочной классификации, чтобы устранить последствия,

– добавила пресс-служба разработчика.

Систематические ложные срабатывания технологий Microsoft

В настоящее время компания классифицирует инцидент как информационное сообщение, что обычно свидетельствует об ограниченном масштабе проблемы. Впрочем, это далеко не первый случай, когда защитные алгоритмы разработчика путают безопасный контент с угрозами.

В прошлом году сбой в работе Exchange Online привел к тому, что модель машинного обучения ошибочно помечала письма с аккаунтов Gmail как спам.

Другая система отправляла в карантин вполне легитимную корреспонденцию.

В феврале этого года очередная проблема в Exchange Online заблокировала отправку и получение писем, переместив безопасные сообщения в фишинговый карантин.

Параллельно с этим инцидентом специалисты Microsoft устраняют масштабный сбой в сервисах Microsoft 365, который вызвал проблемы с аутентификацией, задержки в работе и сбои соединения.