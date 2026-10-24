Microsoft добавит в Windows три новых способа прокрутки страниц и документов

Microsoft готовит три функции тачпада для Windows, которые должны упростить прокрутку длинных веб-страниц, документов и кода. Одна из них уже доступна, а две другие на следующей неделе начнут тестировать участники программы Windows Insider.

Microsoft представила три новые функции для тачпадов ноутбуков под управлением Windows. Они призваны избавить пользователей от необходимости постоянно перемещать пальцы при работе с длинными страницами. Об этом сообщает Digitaltrends.

Какие функции прокрутки появятся в Windows

Первая функция – ускоренная прокрутка. Если быстро провести пальцем по тачпаду, страница будет прокручиваться быстрее, чем при обычной прокрутке. Это позволит быстрее переходить к нужному месту в большом документе или на веб-странице. По данным Digital Trends, эта возможность уже доступна.

Вторая функция – прокрутка от края тачпада. Когда пальцы достигают его края, страница продолжает двигаться, поэтому не нужно каждый раз возвращать руку в исходное положение. Принцип похож на перетаскивание полосы прокрутки в браузере или PDF-документе, но управлять процессом можно непосредственно через тачпад.

Третья новинка – прокрутка одним пальцем вместо привычного жеста двумя пальцами. Она станет альтернативой для пользователей, которым так удобнее работать.

Когда новые возможности станут доступны

Пока что пользователи могут воспользоваться только ускоренной прокруткой. Две другие функции – перемещение страницы от края тачпада и прокрутка одним пальцем – Microsoft планирует предоставить участникам программы Windows Insider на следующей неделе.

По информации компании, при настройке всех трех возможностей учитывались результаты исследований человеческого фактора. Это должно помочь сделать жесты естественными и удобными в повседневном использовании.

В то же время в материале Digital Trends не уточняется, когда новые функции станут доступны всем пользователям Windows. Пока речь идет о постепенном внедрении и тестировании части возможностей.