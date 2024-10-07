Microsoft обезвредила часть инфраструктуры российских государственных хакеров

Microsoft и Министерство юстиции США изъяли более 100 доменов, которые использовались российской хакерской группой ColdRiver для осуществления фишинговых атак на государственных служащих страны и некоммерческие организации по всему миру.

Детали операции

В декабре 2023 года Великобритания и ее союзники по инициативе Five Eyes связали ColdRiver, также известных под названиями Callisto Group, Seaborgium и Star Blizzard, с ФСБ, службой внутренней безопасности и контрразведкой России, напоминает BleepingComputer. После этого преступники оказались под усиленным наблюдением правоохранителей.

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Согласно частично рассекреченным показаниям, они атаковали широкий спектр целей, включая американские компании, бывших и нынешних сотрудников Разведывательного сообщества, Министерства обороны и Государственного департамента США, а также сотрудников Министерства энергетики и американских военных оборонных подрядчиков.

В период с января 2023 года по август 2024 года Microsoft наблюдала, как Star Blizzard атаковали более 30 организаций гражданского общества — журналистов, аналитические центры и неправительственные организации, которые играют ключевую роль в обеспечении процветания демократии. Они действовали путем развертывания фишинговых кампаний с целью похищения конфиденциальной информации и вмешательства в их деятельность.

Совместными усилиями Microsoft и Минюст изъяли 107 доменов – 66 у Microsoft и 41 у Минюста – демонтировав инфраструктуру атак, которую использовали хакеры.

Немного о ColdRiver