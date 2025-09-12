Microsoft и OpenAI подписали меморандум о взаимопонимании относительно "следующей фазы" партнерства. Соглашение создает условия для реструктуризации OpenAI и может стать шагом к превращению компании в публичную корпорацию с социальной целью.

Компании Microsoft и OpenAI обнародовали совместное заявление о подписании предварительного меморандума, но окончательные условия еще согласовываются. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Смотрите также OpenAI и Oracle подписали соглашение на сотни миллиардов долларов: какие условия?

Что предусматривает новое соглашение между Microsoft и OpenAI?

По данным The New York Times, документ определяет принципы распределения технологий и доходов от них. Кроме того, он меняет предыдущее положение, которое запрещало Microsoft получать доступ к мощным разработкам OpenAI в случае достижения уровня искусственного общего интеллекта (AGI).

В то же время OpenAI передает долю акций стоимостью не менее 100 миллиардов долларов своему некоммерческому подразделению,, которое и в дальнейшем будет контролировать компанию. Это открывает путь к превращению OpenAI в публичную корпорацию с социальной миссией и потенциальному выходу на IPO. Однако для этого нужно было достичь договоренности с Microsoft, в частности относительно ее доли в прибыли. Известно, что Microsoft инвестировала более 13 миллиардов долларов и имеет право на 49% будущих доходов OpenAI.

Первые сообщения о планах OpenAI изменить свою сложную некоммерческую структуру появились еще в прошлом году. После Рождества 2024 года компания официально заявила о намерении превратиться в публичную корпорацию с выпуском обыкновенных акций, что позволит привлекать капитал на стандартных условиях. Однако уже в мае OpenAI уточнила, что ее некоммерческий совет сохранит контроль над всей организацией.

Таким образом, новый этап партнерства с Microsoft может стать ключевым для балансировки между потребностью в инвестициях и сохранением контроля за развитием искусственного интеллекта в рамках первоначальной миссии OpenAI.

Как Microsoft пытается уменьшить зависимость от OpenAI?

Компания Microsoft начинает интегрировать технологии искусственного интеллекта Claude от Anthropic в свой пакет Office 365. Это партнерство означает, что инструменты на основе Claude будут работать в таких программах, как Word, Excel, Outlook и PowerPoint, вместе с решениями от OpenAI. Такой шаг является частью стратегии Microsoft, направленной на уменьшение зависимости от одного партнера в сфере искусственного интеллекта.

Причиной диверсификации партнерств является определенная напряженность в отношениях между Microsoft и OpenAI. Последняя начала развивать собственные проекты, аналоги которых имеет Microsoft, например, платформу, похожую на LinkedIn. Кроме того, OpenAI планирует реструктуризацию и переход в формат for-profit. Параллельно с этим Microsoft ведет переговоры о новом соглашении для доступа к ее моделям.