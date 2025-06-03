Microsoft предлагает бесплатный доступ к генератору видео Sora всем, кроме России и Китая

Microsoft открывает доступ к инструменту создания видео Bing Video Creator, который работает на базе Sora от OpenAI. Сервис доступен бесплатно в мобильном приложении Bing в большинстве стран мира, кроме России и Китая.

Bing Video Creator стал доступным для всех пользователей Bing

Microsoft запустила новую функцию прямо в мобильном приложении Bing. Этот инструмент позволяет создавать видео на основе текстовых запросов. Ранее OpenAI сделала доступ к Sora возможным только для подписчиков ChatGPT Pro за 200 долларов в месяц из-за высоких требований к инфраструктуре. Теперь Microsoft фактически сделала Sora доступной для широкой общественности, не взимая плату, сообщает 24 Канал со ссылкой на Neowin.

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Функция вскоре появится и в десктопной версии в рамках Copilot Search. Пользователи могут создавать видео быстро или в стандартном режиме. Каждому предоставляется 10 быстрых генераций, после чего можно или продолжить в обычном темпе, или обменивать баллы Microsoft Rewards на дополнительные быстрые рендеры.

Новый видеогенератор доступен пользователям со всего мира, кроме Китая и России.

Видео продолжительностью до 5 секунд пока генерируются в вертикальном формате 9:16 , хотя Microsoft обещает добавить поддержку формата 16:9 в ближайшее время.

, хотя Microsoft обещает добавить поддержку формата 16:9 в ближайшее время. Во время ожидания на рендеринг можно поставить еще два видео в очередь. Готовые видео сохраняются до 90 дней в вашем аккаунте.

Чтобы воспользоваться функцией, нужно открыть приложение Bing, перейти в меню и выбрать пункт "Video Creator". Можно также прямо ввести запрос типа "Создать видео о ..." в поисковой строке. Когда видео будет готово, его можно просмотреть, загрузить, распространить или скопировать ссылку.

Смотрите краткую презентацию функции: видео

Конкуренция с Google

Решение Microsoft сделать генерацию видео бесплатной выглядит как ответ на последние новости от Google, которая представила еще более мощную модель видеогенерации Veo 3. Она уже доступна пользователям Gemini, даже в базовой подписке Pro за 20 долларов в месяц. Таким образом, гонка между технологическими гигантами в сфере искусственного интеллекта и мультимедийного контента продолжается.