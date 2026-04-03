Без OpenAI: Microsoft хочет создавать собственный ИИ

Microsoft планирует отказаться от зависимости от чужих AI-технологий и развивать собственные модели. Компания уже инвестирует в мощности и ставит амбициозную цель достичь передового уровня к 2027 году.

Компания Microsoft долгое время интегрировала искусственный интеллект в свои продукты, но в значительной степени полагалась на технологии OpenAI. Именно их разработки легли в основу инструментов вроде Copilot и интеграций в корпоративные сервисы. Об этом пишет Digitaltrends.

Почему Microsoft решила развивать собственный ИИ?

Теперь стратегия меняется. Microsoft хочет создавать собственные AI-модели и достичь уровня так называемого "передового" искусственного интеллекта уже к 2027 году. Об этом заявил руководитель направления Microsoft AI Mustafa Suleyman, подчеркнув, что компания работает над системами, способными обрабатывать текст, изображения и аудио.

Ранее Microsoft ограничивал контракт с OpenAI, который фактически запрещал создание собственных универсальных моделей. После пересмотра соглашения это ограничение было снято, что открыло путь к самостоятельной разработке.

Компания уже начала инвестировать в техническую базу. В частности, она использует кластеры чипов Nvidia GB200 для наращивания вычислительных мощностей. По словам Сулеймана, в течение ближайших 12–18 месяцев Microsoft планирует выйти на уровень инфраструктуры, необходимый для создания мощных AI-моделей.

Первые результаты этой стратегии уже появляются. Компания представила модель для распознавания речи, которая превосходит конкурентов в 11 из 25 самых распространенных языков. Она оптимизирована для работы даже в шумной среде и со временем будет интегрирована в сервисы Microsoft, в частности корпоративные инструменты.

Как пишет Bloomberg, генеральный директор Satya Nadella также подтвердил долгосрочные планы. По его словам, в течение ближайших трех–пяти лет компания сосредоточится на создании собственных передовых AI-решений.

Для пользователей это означает усиление конкуренции на рынке искусственного интеллекта. В перспективе это может привести к появлению более умных и эффективных инструментов в привычных программах. В то же время активное наращивание инфраструктуры крупными компаниями может повлиять на рынок комплектующих – спрос на видеокарты, оперативную память и накопители будет расти, что потенциально подтолкнет цены вверх.