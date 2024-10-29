Война корпораций: Microsoft обвиняет Google в "теневой кампании" по подрыву ее бизнеса

Microsoft и Google являются одними из трех крупнейших игроков рынка облачных услуг. Компании, естественно, соревнуются за каждую его долю, ища новые способы обойти конкурентов. Похоже, некоторые выбирают не совсем честные пути.

Что происходит

В весьма резкой публикации, появившейся в блоге Microsoft, Рима Алали, главный исполнительный директор и заместитель генерального юрисконсульта компании, пишет, что Google стоит за так называемыми "теневыми кампаниями", направленными на дискредитацию облачного бизнеса Microsoft. Она якобы собирается запустить новую группу "astroturf".

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Термин "astroturf" означает практику сокрытия настоящих спонсоров сообщения, кампании или организации для того, чтобы казалось будто они созданы и поддерживаются простыми людьми, активистами, общественными деятелями. Это фактически имитация массовой общественной инициативы для создания иллюзии запроса от общества.

Она призвана дискредитировать Microsoft перед антимонопольными органами и политиками, а также ввести в заблуждение общественность. Google приложил немало усилий, чтобы скрыть свое участие, финансирование и контроль, в частности, наняв несколько европейских облачных провайдеров, которые станут публичным лицом новой организации. Когда группа заработает, Google, как мы понимаем, скорее всего, будет представлять себя как члена группы, находящегося на заднем плане, а не как ее лидера,

– говорит Рима Алали.

Microsoft, похоже, узнала об этих злонамеренных намерениях после того, как один из европейских провайдеров, которого компания Google попыталась “завербовать”, отказался присоединяться к этому заговору и сам сообщил об этом Microsoft.

Эта новая лоббистская группа появилась всего через несколько недель после того, как в сентябре Google подал антимонопольную жалобу к регуляторам ЕС. Поисковый гигант обвинил Microsoft в несправедливых лицензионных контрактах на облачные сервисы Azure после того, как Microsoft заключила мировое соглашение с отраслевой группой при поддержке европейских поставщиков облачной инфраструктуры, которые выражали подобные беспокойства относительно лицензионной практики Microsoft.

Microsoft утверждает, что Google пыталась сорвать соглашение с группой "Европейские поставщики услуг облачной инфраструктуры" (CISPE) в июле.

Google предложил членам CISPE комбинацию наличных и кредитов на впечатляющую сумму в 500 миллионов долларов, чтобы они отказались от сделки и продолжили судебный процесс,

– добавила Алали.

В конце концов, члены CISPE все же договорились с Microsoft об отзыве своей жалобы в ЕС в 2022 году после того, как софтверный гигант позволил европейским облачным провайдерам предлагать приложения и сервисы Microsoft в локальной облачной инфраструктуре.

Google публично жаловался на лицензионные платежи Microsoft за Windows Server. Вице-президент Google Cloud Амит Завери заявил журналистам в прошлом месяце, что Microsoft заставляет своих клиентов платить 400-процентную наценку за использование Windows Server на серверах конкурирующих облачных провайдеров, но эта плата не применяется в Microsoft Azure. Компания также недовольна некоторыми другими тарифами и условиями, которые касаются использования программ Microsoft на серверах Google Cloud.

Обе компании закончили шестилетнее перемирие в юридических баталиях в 2021 году. С тех пор мы видели намеки на то, что они могут вернуться к ожесточенному соперничеству. В центре этой новой битвы — конкуренция облачных сервисов.