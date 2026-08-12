Microsoft выпустила собственную модель для написания кода

Компания Microsoft выпустила новую версию своей нейросети для написания кода MAI-Code-1.1-Flash. Обновленный искусственный интеллект работает значительно эффективнее, распознает изображения и стоит в четыре раза дешевле, чем его предшественник.

Сколько стоит MAI-Code-1.1-Flash

Согласно обновленным тарифам GitHub Copilot, MAI-Code-1.1-Flash стоит 0,20 доллара США за 1 миллион входных токенов, 0,02 доллара США за 1 миллион кэшированных входных токенов и 1,20 доллара США за 1 миллион выходных токенов. Для сравнения: базовая версия модели стоила 0,75 доллара, 0,075 доллара и 4,50 доллара соответственно, пишет Neowin.

В компании отметили, что разработчики оптимизировали процесс обучения и обслуживания алгоритмов, а доступ к модели для подписчиков Copilot теперь предоставляется с множителем 0,25x для премиум-запросов.

Что нового в модели?

Помимо изменения тарифов, создатели заявили об улучшении скорости и точности генерации кода. Модель показала на 22% лучший результат в тесте Terminal-Bench 2.1 при работе через Copilot CLI и на 15% эффективнее выполняла задачи на платформе .NET.

Также в MAI-Code-1.1-Flash появилась нативная поддержка компьютерного зрения. Это позволяет модели анализировать и понимать графические изображения.

Где уже доступна новая версия?

Модель уже развернута в средах VS Code, Visual Studio, JetBrains IDEs, Copilot CLI и GitHub Mobile. Пользователи бесплатных и студенческих тарифных планов получают к ней доступ через автоматический выбор модели, а владельцы платных подписок могут выбрать ее вручную.

Напомним, в июне Microsoft впервые представила MAI-Code-1 в качестве альтернативы решениям от OpenAI и Anthropic. Впоследствии на рынке появились китайские инструменты GLM-5.2 и Kimi K3, а OpenAI выпустила GPT-5.6 Luna. По данным Microsoft, все предыдущие версии MAI-Code-1-Flash будут полностью выведены из эксплуатации сервисом GitHub 10 сентября 2026 года.