Microsoft тихо закрывает программу, которая была с нами более 7 лет

Некоторые пользователи Windows начали получать оповещения о предстоящем сворачивании одной из стандартных программ операционной системы, которая была с нами с 2017 года. Ее полностью заменит другое приложение.

Прощаемся с очередной устаревшей программой

Речь идет о Paint 3D, который в свое время стал самым большим обновлением очень устаревшей базовой программы Paint, с целью полностью ее заменить. Но произошло наоборот.

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Первым звоночком стало то, что один из пользователей соцсети X сообщил, что во время работы в Paint 3D он получил уведомление о его удалении из Microsoft Store уже 4 ноября. Согласно этому объявлению, программа больше не будет получать обновлений.

Интересно, что такой баннер был доступен не всем пользователям, однако позже подтверждение было найдено на одной из страниц Microsoft: там Paint 3D было добавлено в список устаревших функций Windows.

Paint 3D устарела и будет удалена из Microsoft Store 4 ноября 2024 года. Чтобы просматривать 2D-изображения, вы можете использовать Paint или Photos. Для просмотра 3D-контента воспользуйтесь 3D Viever,

– говорится в сообщении поддержки от Microsoft.

Этот шаг не должен вызвать никакого удивления ни у кого, кто следит за последними обновлениями Microsoft и Windows. После того как компания подалась на перспективный рынок искусственного интеллекта, она объявила о масштабных изменениях в базовом приложении Paint. Туда добавили много новых функций и даже возможность генерировать изображения с помощью текстовых запросов к ИИ. Так что теперь можно сказать, что именно базовая версия стоит в центре внимания компании.

В прошлом году подобная судьба постигла Windows Mixed Reality, а также интеграцию Microsoft Teams, которая была изъята из Windows 11. В следующем году Microsoft также прекращает поддержку приложений для Android в Windows 11.