Microsoft закрывает Surface Hub – большие сенсорные дисплеи больше не будут выпускать

Microsoft прекращает развитие и производство Surface Hub – больших сенсорных дисплеев для офисов. Несмотря на несколько поколений устройства, оно не стало массовым из-за высокой цены и изменения формата работы.

Компания Microsoft решила свернуть линейку Surface Hub – больших сенсорных дисплеев для совместной работы в офисах. По данным источников, компания не планирует выпускать новую версию Surface Hub 4, а производство последней модели уже прекращено. Об этом пишет Techradar.

Смотрите также Нет, Microsoft не удаляет Copilot из своих программ в Windows, она просто хочет, чтобы вы так думали

Почему Microsoft отказалась от Surface Hub?

Surface Hub впервые представили в 2015 году как инструмент для повышения производительности команд. Устройство представляло собой большой интерактивный экран, который можно было перемещать по офису и использовать для презентаций, видеосвязи и совместной работы.

Последнее поколение – Surface Hub 3, которое вышло в 2023 году, предлагалось в версиях с диагональю 50 и 85 дюймов. Стоимость стартовала примерно от 8000 долларов за меньшую модель и достигала около 20000 долларов за большую, что делало устройство доступным преимущественно для крупных компаний.

Несмотря на инновационность, продукт не получил широкой популярности. Одной из причин стала высокая цена, а также изменения в формате работы – в частности переход к гибридным и удаленных моделей, где потребность в больших офисных дисплеях уменьшилась.

В то же время на рынке еще могут оставаться последние устройства – как у самой Microsoft, так и у сторонних ритейлеров. Однако это будут финальные партии, после которых продажи фактически завершатся.

Как пишет The Verge, при этом компания не оставляет пользователей без поддержки. Surface Hub 3 будет получать обновления операционной системы и прошивки как минимум до 2030 года, поэтому устройства будут оставаться функциональными еще несколько лет.

Одной из особенностей устройства устройства была модульная конструкция – пользователи могли обновлять внутренние компоненты без необходимости заменять весь экран.

Закрытие Surface Hub стало очередным ударом по аппаратному направлению Microsoft. Ранее компания также была вынуждена повысить цены на некоторые устройства линейки Surface из-за глобального дефицита компонентов.