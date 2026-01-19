Взлетайте на Луну вместе с Artemis II: NASA дает возможность отправить свое имя в космос

NASA готовит первый за более чем полвека пилотируемый полет к Луне, но на этот раз в нем могут присутствовать не только астронавты. Агентство позволяет каждому желающему символически приобщиться к исторической миссии, которая должна стать ключевым этапом возвращения человека в космос.

Чем особенна миссия Artemis II и кто полетит к Луне?

NASA уже давно утвердило состав экипажа миссии Artemis II – первого пилотируемого полета программы Artemis. В путешествие вокруг Луны отправятся четыре астронавта: командир миссии Рид Уайзмен, пилот Виктор Гловер, а также специалисты миссии Кристина Кох и Джереми Хансен из Канадского космического агентства. Они станут первыми людьми, которые полетят на ракете Space Launch System и корабле Orion в полностью пилотируемом режиме. Однако посадки на спутник на этот раз не будет, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Человек возвращается на Луну: NASA выходит на финишную прямую с миссией Artemis II

Запуск запланирован не позднее апреля 2026 года со стартового комплекса 39 Космического центра Кеннеди во Флориде. Общая продолжительность полета составит примерно десять дней, пишет Space. Первые двое суток экипаж будет работать вблизи Земли, проверяя системы Orion и тестируя ручное управление кораблем. После этого сервисный модуль Orion выполнит маневр для выхода с околоземной орбиты и выведет корабль на траекторию к Луне.

Полет к спутнику продлится около четырех дней. Корабль облетит обратную сторону Луны по траектории в форме "восьмерки", удаляясь от Земли более чем на 370 тысяч километров. В самой отдаленной точке миссии астронавты пролетят примерно на 7 400 километров дальше Луны, что станет рекордным расстоянием для пилотируемых полетов.



Астронавты миссии Artemis II / Фото NASA

Во время миссии на борту Orion будут работать научные и технические эксперименты. Они сосредоточатся на изучении космической радиации, влияния глубокого космоса на человека, а также на проверке систем связи за пределами околоземной орбиты. Полученные данные имеют критическое значение для будущих высадок астронавтов на Луну и последующих пилотируемых экспедиций на Марс.

Имена возле Луны

Отдельная часть программы связана с участием обычных людей. NASA предлагает прислать свое имя для символического полета вокруг Луны. Все имена будут записаны на цифровую карту памяти,, которая полетит внутри корабля Orion вместе с экипажем. После регистрации каждый участник получит виртуальный "посадочный талон" с уникальным пин-кодом, по которому позже можно проверить свое участие в миссии.

Как завершится миссия?

Возвращение Artemis II завершится высокоскоростным вхождением в атмосферу Земли и приводнением в Тихом океане вблизи побережья Сан-Диего. После этого корабль и экипаж эвакуирует совместная команда NASA и Министерства обороны США. Для агентства эта миссия является решающим тестом всех ключевых систем, без которых дальнейшее освоение Луны и полет человека на Марс остались бы лишь теорией.