Чим особлива місія Artemis II і хто полетить до Місяця?

NASA вже давно затвердило склад екіпажу місії Artemis II – першого пілотованого польоту програми Artemis. У подорож навколо Місяця вирушать чотири астронавти: командир місії Рід Вайзмен, пілот Віктор Гловер, а також спеціалісти місії Крістіна Кох і Джеремі Гансен з Канадського космічного агентства. Вони стануть першими людьми, які полетять на ракеті Space Launch System і кораблі Orion у повністю пілотованому режимі. Однак посадки на супутник цього разу не буде, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Людина повертається на Місяць: NASA виходить на фінішну пряму з місією Artemis II

Запуск запланований не пізніше квітня 2026 року зі стартового комплексу 39 Космічного центру Кеннеді у Флориді. Загальна тривалість польоту становитиме приблизно десять днів, пише Space. Перші дві доби екіпаж працюватиме поблизу Землі, перевіряючи системи Orion і тестуючи ручне керування кораблем. Після цього сервісний модуль Orion виконає маневр для виходу з навколоземної орбіти та виведе корабель на траєкторію до Місяця.

Політ до супутника триватиме близько чотирьох днів. Корабель облетить зворотний бік Місяця за траєкторією у формі "вісімки", віддаляючись від Землі більш ніж на 370 тисяч кілометрів. У найвіддаленішій точці місії астронавти пролетять приблизно на 7 400 кілометрів далі за Місяць, що стане рекордною відстанню для пілотованих польотів.



Астронавти місії Artemis II / Фото NASA

Під час місії на борту Orion працюватимуть наукові та технічні експерименти. Вони зосередяться на вивченні космічної радіації, впливу глибокого космосу на людину, а також на перевірці систем звʼязку за межами навколоземної орбіти. Отримані дані мають критичне значення для майбутніх висадок астронавтів на Місяць і подальших пілотованих експедицій на Марс.

Імена біля Місяця

Окрема частина програми повʼязана з участю звичайних людей. NASA пропонує надіслати своє імʼя для символічного польоту навколо Місяця. Усі імена буде записано на цифрову картку памʼяті, яка полетить усередині корабля Orion разом з екіпажем. Після реєстрації кожен учасник отримає віртуальний "посадковий талон" з унікальним пін-кодом, за яким пізніше можна перевірити свою участь у місії.

Як завершиться місія?

Повернення Artemis II завершиться високошвидкісним входженням у атмосферу Землі та приводненням у Тихому океані поблизу узбережжя Сан-Дієго. Після цього корабель і екіпаж евакуює спільна команда NASA та Міністерства оборони США. Для агентства ця місія є вирішальним тестом усіх ключових систем, без яких подальше освоєння Місяця та політ людини на Марс залишилися б лише теорією.