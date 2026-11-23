Европейско-японская миссия BepiColombo вышла на орбиту Меркурия после восьмилетнего полета. Это лишь вторая в истории миссия, достигшая орбиты ближайшей к Солнцу планеты.

Как аппарат наконец-то достиг планеты

21 ноября Европейское космическое агентство (ESA) сообщило, что европейский модуль вышел на орбиту Меркурия. Так началась серия маневров, которая продлится несколько месяцев. Подробности об этом были опубликованы в журнале Nature.

Проект стоимостью 2 миллиарда долларов (1,7 миллиарда евро) состоит из двух связанных аппаратов: европейского и японского. В ближайшие недели аппараты разделятся, чтобы каждый из них изучал планету со своей орбиты. Их поддерживает еще и третий модуль, который отделился в сентябре для финального отрезка пути.

Серия запусков двигателей замедлила аппарат настолько, что слабая гравитация планеты сумела его захватить. Однако подтверждения успеха пришлось ждать несколько тревожных часов. Руководители полета в Германии, находясь в 152 миллионах километров от аппарата, анализировали поступающие данные. Дополнительной информации сразу не было.

BepiColombo – лишь третий аппарат, посетивший Меркурий, и первый за более чем десять лет. Ранее планету трижды облетел аппарат NASA Mariner 10 в середине 1970-х годов. В его команду входил итальянский математик Джузеппе "Бепи" Коломбо, в честь которого и назвали новую миссию. Аппарат NASA MESSENGER вышел на орбиту Меркурия в 2011 году, а в 2015-м упал на планету, когда закончилось топливо.

Почему добраться до Меркурия так сложно

Многие думают, что лететь к Солнцу легко, но проблема в самой Земле. Чтобы приблизиться к Солнцу, аппарат должен избавиться от орбитальной энергии, полученной при запуске с Земли. Химические двигатели справятся с этим, но это дорого. Более дешевый способ – несколько гравитационных маневров, которые постепенно корректируют траекторию.

Чтобы долететь до Меркурия, требуется больше энергии, чем для полета к внешним областям Солнечной системы,

– прокомментировала ученая из Лестерского университета и одна из ведущих исследовательниц миссии Эмма Банс.

BepiColombo запустили в октябре 2018 года. Он медленно снижал орбиту, приближаясь к Солнцу, не набирая скорости, чтобы не пролететь мимо Меркурия. Для этого аппарат облетел Землю один раз, Венеру дважды и Меркурий шесть раз. Всего он преодолел более 10 миллиардов километров. Первым рассчитал, как вывести аппарат на солнечную орбиту с многократными встречами с Меркурием, именно Коломбо. Он показал, что гравитационные маневры могут и тормозить аппарат, и разгонять его.

В 2024 году сбой не позволил двигателям работать на полную мощность. Тогда команда отложила выход на орбиту почти на год, до 21 ноября 2026 года, а также решила лететь ближе к планете, чем считалось безопасным. Четвертый пролет состоялся всего в 165 километрах от поверхности, хотя по плану безопасным считалось расстояние в 200 километров. Риск оправдался.

Что будут делать два аппарата?

Аппараты останутся соединенными до 9 декабря, когда японский зонд Mio выйдет на свою орбиту. Он будет двигаться по эллиптической траектории на высоте от 500 до 11 тысяч километров и изучать магнитное поле планеты и его взаимодействие с солнечным ветром. Также он будет исследовать магнитосферу и очень разреженную атмосферу Меркурия.

Европейский зонд MPO будет постепенно снижаться до марта 2027 года, когда выйдет на орбиту на высоте от 400 до 1500 километров. Оттуда он будет непрерывно изучать поверхность: ударные кратеры, вулканические равнины и горные хребты, вершины которых достигают 4,5 километра. Также он будет искать ответы на вопросы, как планета образовалась так близко к Солнцу, почему у нее такое большое ядро и как она развивалась последние 4,5 миллиарда лет.

Основные данные поступят весной. Научный этап начнется в апреле.

Впервые у нас будет одна миссия с двумя орбитерами вокруг одной и той же планеты,

– рассказал ученый проекта профессор Херайнт Джонс.

Он добавил, что ученые с нетерпением ждут возможности сравнить беспрецедентные измерения двух аппаратов, сделанные одновременно. Среди задач миссии – проверка общей теории относительности Эйнштейна, ведь орбиту Меркурия невозможно объяснить с помощью классической механики.

Какие трудности ждут на орбите?

Температура на Меркурии достигает более 427 градусов по Цельсию, что создает нагрузку на электронику и инженерные системы. Космические агентства хотят, чтобы миссия проработала не менее одного земного года, то есть четырех меркурианских лет. По словам Джонса, аппарат и его приборы нужно держать в максимально прохладном состоянии, и это огромный технический вызов.

Один из приборов MPO, рентгеновский спектрометр MIXS, первым среди рентгеновских камер отправился в межпланетную миссию. Он будет анализировать химический состав поверхности. По пути ученые проверили его на Крабовидной туманности – остатках сверхновой, которую наблюдали с Земли в 1054 году. Эта камера не предназначена для наблюдения за небом. Во время одного из пролетов миссия уже обнаружила на Меркурии полярные сияния.

Несмотря на близость к Земле, Меркурий остается одной из наименее исследованных планет Солнечной системы. Меньше посещений было только у Урана и Нептуна, к которым долетел один аппарат "Вояджер-2" в 1980-х годах.