Миссия Artemis 2 прислала потрясающее фото Млечного Пути, снятое из космоса

Экипаж корабля Orion продемонстрировал необычный взгляд на нашу галактику, запечатлев Млечный Путь во время полета. Этот кадр разрушает привычное представление о космосе как об абсолютно темном и пустом пространстве, открывая детали, которые часто остаются невидимыми для камер.

Почему на большинстве космических фотографий мы видим только черное пространство?

Недавно обнародованное изображение, сделанное командой в рамках миссии Artemis 2, дало нам новый взгляд на окружающую Вселенную, в частности под углом, который мы в Северном полушарии наблюдать не можем полностью или частично, пишет 24 Канал.

В нижнем левом углу кадра выделяется Альфа Центавра – звезда, которая занимает третье место по яркости на ночном небе, уступая лишь Сириусу и Канопусу. Чуть выше и правее нее раскинулось наименьшее среди всех существующих созвездий – Южный Крест, объясняет "Вселенная в кармане".



Фото Млечного Пути, сделано экипажем Orion / Фото NASA

Кроме одиночных звезд, камера зафиксировала масштабные космические структуры. Розовая область, расположена левее центра, является Туманностью Киля, где находится знаменитая массивная звезда Эта Киля. Также в правом нижнем углу можно разглядеть Большое Магелланово Облако – самую большую и наиболее массивную галактику, являющуюся спутником нашего Млечного Пути.

Увидеть это не так просто

Многие задаются вопросом, именно такую ли картину видят астронавты собственными глазами, когда выключают освещение внутри корабля. На самом деле реальность несколько сложнее. Для получения такого богатого на детали изображения камере понадобилась экспозиция продолжительностью 10 секунд. Без использования длительной выдержки звезды выглядели бы гораздо тусклее.

Традиционная проблема фотографирования звездного неба в космосе заключается в том, что объекты, которые обычно становятся главными героями снимков – например, астронавты в белых скафандрах, корпус станции, Земля или Луна – очень яркие из-за отраженного солнечного света. На их фоне далекие звезды, несмотря на то, что они сами излучают свет, кажутся слишком слабыми для матрицы камеры. Во время миссий Apollo на Луне астронавты находились на поверхности в лунный день, когда солнечный свет был настолько интенсивным, что небо казалось абсолютно черной бездонной пропастью.

Еще одним существенным техническим вызовом является скорость движения. Космические корабли перемещаются чрезвычайно быстро, что затрудняет длительную выдержку без размытия кадра. Например, Международная космическая станция летит со скоростью 8 километров в секунду. Чтобы компенсировать это движение и получить четкие снимки звездного неба с выдержкой в несколько секунд, астронавт Дон Петтит в свое время даже разработал специальное устройство для отслеживания звезд, пишет IFLScience.