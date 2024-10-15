Японцы представили самого милого в мире робота для тех, кто не хочет ответственности за животных

Если вы всегда мечтали о домашнем животном, но до сих пор не имеете его по причинам занятости или аллергий, то Moflin – идеальный вариант для вас. Этот маленький робот, который помещается в ладонь, работает благодаря искусственному интеллекту и может дать вам немного желанного уюта и ощущения заботы.

Что такое Moflin

Эту технологию на самом деле представили еще в 2021 году во время выставки CES, но впоследствии о ней забыли. Теперь уже другая компания, Casio, решила его воскресить и выпустить на рынок. Заказы уже принимают по цене 59 400 японских иен, что сейчас равняется около 16 400 гривен.

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Moflin, сначала разработан стартапом Vanguard Industries, должен работать как домашний любимец для эмоциональной поддержки – вы можете его гладить, играть с ним, а в ответ получать различные реакции, ведь робот может двигать головой, следя за вами взглядом и реагируя на ваши действия.

Как работает робот Moflin: видео

Создатели говорят, что каждый робот имеет собственную индивидуальность, может менять настроение в зависимости от ситуации и со временем будет формировать привязанность к людям. Он реагирует не только на объятия. Вы также можете разговаривать с ним, и он отреагирует на это движениями и милыми звуками. Это взаимодействие поможет сформировать его характер.

Moflin обладает способностью к обучению, и его личность будет развиваться в зависимости от того, как к нему относятся,

– говорит Масахико Яманака, один из разработчиков, в рекламном видео.

Робот поддерживает Bluetooth, поэтому может подключаться к приложению, а заряжается в маленьком гнездышке, чтобы не нарушать иллюзию того, что он настоящий домашний любимец. Когда он заряжается, то просто "засыпает". Мех снимается, если вам нужно его постирать.

Vanguard провела успешные кампании на Kickstarter и Indiegogo для Moflin в 2020 году, но начала отправлять роботов спонсорам только в конце 2023 года. Сейчас производством и дистрибуцией занимается компания Casio, и она собирается масштабировать технологию.

Moflin будет доступен в сером и белом цветах. Ожидается, что он будет доставлен после 7 ноября. О релизе за пределами Японии пока что ничего не известно.