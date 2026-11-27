Люди, готовящиеся к возможному апокалипсису, – это, в представлении большинства, пожилые мужчины в бункерах, окруженные банками с консервами и оружием, чтобы защищать эти банки от грабителей. Новое исследование показало другое: более подготовленными к катастрофам себя чаще считают молодые женщины.

Что показал опрос

Команда под руководством профессора Университета Майами Кейси Клофстада выяснила, что молодые женщины значительно чаще, чем другие группы, считают себя лучше подготовленными к потенциальным кризисам: стихийным бедствиям, пандемиям, войнам и технологическим угрозам. Преперы (от английского "preparation", то есть "подготовка") – это люди, которые заранее готовятся к чрезвычайным ситуациям. Результаты были опубликованы в журнале Social Science Quarterly.

В исследовании приняли участие более 1300 американцев. Их спросили, считают ли они себя преперами. Чуть больше четверти ответили утвердительно, 40 процентов – отрицательно, а 34 процента не смогли определиться. Ученые изучали не запасы провизии и не веру в апокалиптические сценарии, а препинг как социальную идентичность.

Что объединяет тех, кто называет себя препером

Анализ показал, что такие люди чаще верят в теории заговора и описывают свои взгляды как политически консервативные. Еще один фактор – убеждение, что правительства способны манипулировать большими погодными катастрофами, в частности ураганами. Неожиданно жители регионов, наиболее уязвимых к стихийным бедствиям, не чаще, чем жители более безопасных районов, называли себя преперами, а вот экологи охотнее соглашались с такой идентичностью. Возможно, их мотивируют опасения по поводу изменения климата.

В целом эта идентичность сильнее среди женщин и более молодых респондентов, подчеркнули авторы.

Преперов часто изображают как людей, живущих в отдаленных усадьбах и готовящихся к краху общества. Наши результаты свидетельствуют, что реальность гораздо разнообразнее. Люди, считающие себя преперами, имеют самое разное происхождение,

– прокомментировал ведущий автор исследования, профессор Университета Майами Кейси Клофстад.

Два пути к апокалипсису

По словам авторов, существует как минимум два типа преперов.

Может быть несколько путей к идентичности препера. Некоторые руководствуются обеспокоенностью экологическими и климатическими угрозами, а другие – недоверием к институтам и более конспирологическим мировоззрением,

– добавил Клофстад.

Исследователи хотят более подробно изучить эти типы. Это поможет создавать более эффективные сообщения, которые будут побуждать людей готовиться к катастрофам.

Почему именно молодые женщины

Авторы предполагают, что молодое поколение более внимательно следит за такими угрозами после пандемии, роста цен, экстремальных погодных явлений и глобальных конфликтов. Ранее исследователи также высказывали мнение, что женщины часто берут на себя практическую подготовку дома: хранят запасы еды и лекарств и разрабатывают планы на случай чрезвычайной ситуации.

Сейчас в движении сторонников препинга становится все больше женщин. Среди них и авторы бестселлеров о выживании Тесс Пеннингтон и Дейзи Лютер, и обычные матери, которые собирают запасы еды и аптечки.

Например, 35-летняя мать четверых детей Шарлин Воракер, о которой пишет Daily Mail, начала накапливать запасы во время пандемии коронавируса. Раз в полгода она тратит около 300 фунтов стерлингов на еду, средства гигиены, бытовую химию и другие необходимые вещи. Она также рассказала, чего не стоит закупать впрок. Между тем Деррика Джеймса из штата Мэн препинг интересует с детства, а сейчас у него есть собственная компания, которая помогает готовиться к катастрофам.

Препинг не должен усиливать панику и тревогу, считает Сарита Робинсон, заместитель декана факультета психологии и гуманитарных наук Университета Ланкашира. Наоборот, он должен вселять в людей уверенность в том, что они смогут позаботиться о своей семье, не полагаясь на других.