Во время съемок фильма на Эвересте нашли останки мужчины, который исчез 100 лет назад

Ногу британского исследователя Эндрю Ирвина вместе с ботинком и носком нашли через 100 лет после того, как он исчез на Эвересте. Ирвин был одним из участников экспедиции Джорджа Мэллори 1924 года, но оба так и не вернулись домой.

Что известно

Эндрю Ирвин, известный по прозвищу "Сэнди", имел всего 22 года, когда исчез вместе с альпинистом Джорджем Мэллори в июне 1924 года. Они пытались стать первыми людьми, которые поднялись на самую высокую вершину мира. До сих пор остается загадкой, удалось ли им достичь своей цели до того, как они погибли. Официальным первым достижением вершины, которое имеет подтверждение, сегодня считают восхождение Эдмунда Хиллари и Тенцинга Норгая, которые поднялись на Эверест с южной стороны в 1953 году, через 29 лет после Ирвина и Мэллори.

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Останки Мэллори были обнаружены еще в 1999 году. Возле них не было фотографии его жены, которую альпинист планировал оставить на вершине, поэтому это может означать, что они таки добрались до пункта назначения. Но Ирвин, который имел при себе фотоаппарат Kodak, чтобы зафиксировать историческое восхождение, так и не был найден.



Геолог Ноэль Э. Оделл сделал эту фотографию в 1924 году. Это последнее фото Мэлори (слева) и Ирвина (справа) перед восхождением на вершину / Фото Ноэль Э. Оделл/Королевское географическое общество

Теперь команда документалистов National Geographic в составе оскароносного режиссера Джимми Чина, альпинистов и режиссеров Эриха Рёпке и Марка Фишера нашли то, что, по их мнению, является стопой Ирвина. Засунутая в ботинок и облаченная в носок с его вышитым именем, нога была найдена на центральном леднике Ронгбук, чуть ниже останков Мэллори.

Я поднял носок и увидел красную этикетку с надписью A.C. IRVINE,

– говорит Джимми Чин.



Нога Эндрю "Сэнди" Ирвина и носок с его именем / Фото Джимми Чин/National Geographic

Последний раз Ирвина и Мэллори видели 8 июня 1924 года, когда они отправились на покорение вершины. Один из членов их экспедиции, Ноэль Оделл, рассказывал, что видел их возле второй из трех ступенек горы в виде двух крошечных черных точек перед тем, как облака скрыли их.

Тело Мэллори было найдено менее чем в 600 метрах от вершины американским скалолазом Конрадом Анкером. Останки были обвязаны веревкой вокруг талии и имели травмы, указывающие на то, что оба упали, будучи связанными вместе. Прочесывая ледник в поисках зацепок, Чин и его команда нашли оттаявший изо льда ботинок,.

Это был монументальный и эмоциональный момент для нас и всей нашей команды на земле. Мы просто надеемся, что это наконец-то принесет покой его родственникам и альпинистскому миру в целом,

– сказал Чин.



Фотограф и кинорежиссер Джимми Чин возглавлял группу National Geographic / Фото Эрик Рёпке

Команда отправила останки в Китайско-Тибетскую альпинистскую ассоциацию, которая отвечает за выдачу разрешений на восхождение на северную сторону Эвереста. О находке также сообщили Королевское географическое общество, которое организовало экспедицию Ирвина и Мэллори. Кроме того, известие об этом отправили ближайшей родственнице Ирвина Джули Саммерс, которая написала его биографию. Саммерс говорит, что буквально "жила этой историей" с того момента, как ей исполнилось 7 лет. Отец рассказал ей о "о тайне дяди Сэнди на Эвересте", говорит писательница.

Семья Ирвинов вызвалась пройти тест ДНК, чтобы окончательно установить принадлежность останков. Тем временем Чин и его команда продолжат поиски других останков и личных вещей. Если камера Ирвина будет найдена и сможет доказать, что они покорили вершину, это потенциально может переписать историю.