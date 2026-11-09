Эти руки ничего не крали: в египетской гробнице обнаружили очень знакомый политический лозунг

Египтологи изучили обломки надписи из гробницы высокопоставленного чиновника, которой около 4400 лет. Среди прочитанных строк есть высказывание, знакомое каждому современному человеку, а особенно украинцам, которые сделали из него мем.

Что это за надпись и где ее нашли

Гробницу чиновника по имени Хуви раскопали в 2019 году рядом с пирамидой царя Джедкара. Надпись сохранилась на восьми известняковых фрагментах, тогда как большая часть остального текста утрачена. Сохранившиеся иероглифы показывают, как вельможа представлял свои достижения и готовился к погребению. Автор исследования, проведенного в 2026 году, египтолог Гана Вимазалова из Карлова университета, пояснила, что текст относится к ранней форме египетских биографических надписей, так называемой "идеальной биографии", пишет Indian Defence Review.

Такие тексты подчеркивали нравственные качества владельца гробницы, его место в обществе и подготовку к загробной жизни. Свою работу Вимазалова опубликовала в журнале The Journal of Egyptian Archaeology.

Гробница Хуви находится в царском некрополе Джедкара в Южной Саккаре. Когда-то ее наземная часть была большой и имела облицовку из белого известняка. Подземные камеры сохранились сравнительно хорошо, а в них находится одно из древнейших известных декорированных погребальных помещений Древнего царства. Наземную часовню сильно повредили разбойники, добывавшие камень: во времена Нового царства они сняли большую часть известняковой облицовки.

Несмотря на это, археологи обнаружили немало резных фрагментов. Восемь из них оказались частями биографической надписи. Их обозначили буквами от A до H и нашли в основном у восточной стены и у входа в часовню. Самый большой блок имеет размеры 110 на 52,5 на 79 сантиметров. На нем сохранились две горизонтальные строки и четырнадцать вертикальных колонок иероглифов, вырезанных углубленным рельефом. Из-за выветривания многие знаки практически невозможно разобрать.

Именно в одном из отрывков исследователи прочитали фразу "Я никогда ничего ни у кого не брал". Так египетские чиновники подчеркивали свое этическое поведение и отношение к другим. По анализу Вимазаловой, это один из древнейших известных примеров такой автобиографической традиции. В других поврежденных отрывках есть выражения из такого же жанра, но полностью восстановить их не удается.



Фрагменты надписи самопрезентации Хуви / Изображение Djedkare Project

Что надпись говорит о службе и связи с царем

Текст упоминает и профессиональную деятельность Хуви. В одном фрагменте речь идет о Больших дворах, предположительно шести главных административных учреждениях государства Древнего царства. Другой отрывок, возможно, касается назначений на должности, но из-за поврежденных знаков его можно прочитать по-разному. Какие именно обязанности выполнял Хуви в этих учреждениях, остатки надписи не показывают.

На двух меньших фрагментах есть упоминания о царе Джедкаре и царице Сетибхор. Это важно, поскольку в частных погребальных надписях царское имя Джедкара употреблялось редко, и обычно предпочтение отдавалось его другому имени – Исеси. Исследователи считают эти упоминания подтверждением тесной связи Хуви с царской парой, но окружающие строки исчезли, поэтому при каких обстоятельствах это произошло, неизвестно.

Другие части надписи касаются подготовки к погребению, жрецов, служивших в гробнице, и запасов для поддержания культа Хуви после смерти. Упоминания о детях могут касаться его семьи или договоренностей с семьями жрецов. Также в тексте есть возможное предостережение против тех, кто совершит зло в отношении гробницы или связанных с ней погребальных договоренностей, но из-за неполных слов непонятно, какую защиту имели в виду.

О статусе Хуви свидетельствует и саркофаг из исключительного белого известняка. Древние грабители уничтожили его, в первоначальном положении остался лишь один угол. Исследователи считают, что качество камня и мастерство указывают на изготовление в царской мастерской. Подобные черты присутствуют по всей гробнице, в частности в ее декорированных погребальных камерах.

Хотя значительная часть автобиографии Хуви до сих пор нечитаема, обрывки уже показывают основные темы: нравственное поведение (по крайней мере, на словах), близость к царскому двору, службу и подготовку к загробной жизни. Многие подробности его жизни остаются невыясненными.