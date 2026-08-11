В Турции обнаружили камни, которые раскрыли жестокую налоговую аферу Римской империи

Археологи обнаружили фрагменты каменной надписи, которую считали частью погребального текста. На самом деле они оказались частями римского юридического документа, связанного с масштабной коррупционной схемой в Анатолии.

Как раскрыли давнюю налоговую аферу?

Фрагменты камня были найдены в 2024 году на территории античного города Стратоникея в Карии, регионе, который сегодня находится на территории Турции. Сначала исследователи предположили, что надпись может быть частью эпитафии – текста в честь умершего человека высокого статуса.

Однако дальнейшее изучение изменило это предположение. Ученые установили, что найденные куски камня являются недостающими частями более древней надписи, содержавшей юридическое решение римских властей. Документ датируется 480 годом нашей эры. Открытие сделала команда европейского исследовательского проекта STONE-MASTERS при участии археологов Варшавского университета. Результаты исследования университет обнародовал в августе 2026 года.

Чтобы понять назначение фрагментов, исследователи зафиксировали отдельные буквы, вырезанные на камне, и сопоставили их с цифровой базой данных известных античных надписей. Это позволило связать находку с уже известными копиями римского судебного решения, датированного 480 годом.

Таким образом, новые фрагменты фактически помогли восстановить часть документа, который был известен историкам еще с XIX века.

Как работала эта схема?

По словам археолога Варшавского университета Павела Новаковского, речь шла о злоупотреблениях при сборе налогов в западной части Малой Азии, то есть современной Анатолии.

Местные чиновники, ответственные за сбор налогов, вероятно, указывали в документах, которые отправляли в Константинополь, значительно меньшие суммы, чем реально получали от населения.

На практике они, скорее всего, указывали в документах, которые подавали в Константинополь, другие, более низкие суммы, при этом взимая с местного населения значительно больше денег. Разница оставалась в их карманах, – пояснил Павел Новаковский.

То есть схема была довольно простой: центральная власть получала информацию об одних налоговых поступлениях, тогда как местные чиновники собирали гораздо больше. Разницу они присваивали.

Римским властям стало известно о злоупотреблениях еще примерно в 465 году. Один из государственных чиновников пытался вмешаться в ситуацию, но коррумпированные сборщики налогов фактически проигнорировали его требования. Спустя 15 лет дело приняло гораздо более серьезный оборот. В 480 году преторианский префект, один из высших должностных лиц имперской администрации, направил специального представителя для решения проблемы.

Ему поставили жесткое условие: если проблема не будет устранена в течение трех месяцев, он сам рисковал лишиться собственного имущества. Впрочем, для чиновников, которых обвиняли в махинациях, наказание предусматривалось гораздо более суровое – смертная казнь.

Почему Рим угрожал казнью?

На первый взгляд может показаться, что за налоговые махинации в Римской империи регулярно наказывали смертью. Однако исследователи считают, что ситуация была сложнее.

Исторические документы IV–VI веков содержат по меньшей мере 11 случаев, когда римские императоры или государственные чиновники издавали распоряжения о правильном оформлении налоговых документов. Это может свидетельствовать о том, что злоупотребления в налоговой системе были довольно распространенными.

Однако ни в одном из известных аналогичных документов не упоминалась смертная казнь.

Именно поэтому Новаковский считает, что чрезвычайно суровое наказание по делу 480 года могло быть связано не только с масштабом самой налоговой аферы.

"Я думаю, это можно трактовать не столько как реакцию на тяжесть самого правонарушения, сколько как противодействие императорской воле и, в определенной степени, как мятеж или преступление против государства", – отметил археолог.

По его словам, угроза казнью могла также выполнять риторическую функцию, демонстрируя исключительную важность дела и решимость императорской власти. Римское законодательство знало случаи, когда чрезвычайно суровые наказания, предусмотренные юридическими документами, фактически не исполнялись. Их могли использовать прежде всего для того, чтобы продемонстрировать намерение законодателя и заставить чиновников выполнить приказ.

Сама найденная надпись также не содержит прямого подтверждения того, что казнь действительно состоялась. В то же время контекст позволяет предположить, что представитель власти, доставивший решение на место, выполнил поставленную перед ним задачу.

"Он прибыл на место и выполнил порученную ему задачу – иначе у нас не было бы надписи, обнародующей решение префекта", – пояснил Новаковский.

Налоги были основой Римской империи

Налоговая система была одним из ключевых инструментов функционирования Римской империи. Завоеванные территории давали государству доступ к новым ресурсам и источникам налоговых поступлений. За счет этих средств, в частности, финансировались военные кампании и содержалась огромная административная система.

Экономисты даже описывали римские завоевания как своеобразные"инвестиционные возможности", поскольку расширение империи давало доступ к новым ресурсам и налоговой базе.

Однако чем больше становилось государство, тем сложнее было контролировать сбор средств на местах. История со Стратоникеей показывает, что коррупция могла возникать даже несмотря на жесткую систему контроля и угрозу сурового наказания. Фактически римские власти столкнулись с проблемой, знакомой современным государствам: местные чиновники могли скрывать часть доходов от центральной администрации и оставлять разницу себе.

Для археологов найденные фрагменты важны не только из-за содержания юридического документа. Они также дают возможность исследовать, как в Римской империи изготавливали и копировали официальные надписи.

Исследователи сравнили этот текст с другими надписями аналогичного назначения, найденными в древней Стратоникее.

Оказалось, что местные мастера могли по-разному располагать слова и буквы, менять способ их нанесения на камень и использовать собственные традиции копирования.

Это особенно интересно с учетом характера документа. Юридический текст должен был передавать официальное решение имперских властей, поэтому можно было бы ожидать максимально точного и неизменного воспроизведения.

Однако на практике все оказалось иначе. По словам Новаковского, даже такие "неизменные" юридические тексты могли отражать местные ремесленные традиции.

Таким образом, найденные каменные фрагменты одновременно рассказывают о коррупции в поздней Римской империи, работе ее налоговой системы, механизмах государственного контроля и повседневной практике изготовления официальных надписей.

Исследование проводилось в рамках проекта STONE-MASTERS Европейской Рады исследований. Об открытии сообщил Варшавский университет.