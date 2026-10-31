NAS вместо внешних жестких дисков – почему стоит создать собственное сетевое хранилище

NAS позволяет объединить несколько накопителей в общее сетевое хранилище с доступом со смартфонов, компьютеров и телевизоров. Его можно собрать самостоятельно или приобрести готовое устройство.

NAS (Network Attached Storage) – это сетевое хранилище данных, по сути небольшой сервер, который постоянно работает дома или в офисе и предоставляет доступ к файлам через локальную сеть или Интернет. Об этом пишет BGR.

Что такое NAS и почему он лучше внешних дисков

В отличие от внешнего HDD или SSD, который обычно нужно подключать отдельно к каждому устройству, NAS может одновременно обслуживать несколько компьютеров, смартфонов, планшетов и телевизоров.

Такое решение особенно полезно для тех, кто регулярно работает с большими файлами, видеоархивами, фотографиями или резервными копиями. Вместо нескольких портативных накопителей пользователь получает единое хранилище, которым можно управлять централизованно.

NAS также позволяет создать собственное частное облако. Пользователи могут загружать файлы, обмениваться ими с помощью защищенных ссылок и получать удаленный доступ к информации. Для просмотра видео и другого медиаконтента можно установить сторонние приложения, например Plex.

Еще одно преимущество – автоматизация. Поскольку NAS постоянно подключен к сети, на нем можно настроить автоматическое копирование файлов со смартфонов и компьютеров по расписанию. Это позволяет создавать резервные копии без необходимости каждый раз подключать внешний диск вручную.

Защищает ли NAS от потери данных

NAS может быть более надежным, чем отдельный портативный накопитель, особенно если использовать несколько дисков и правильно настроить их работу.

Для этого применяется RAID (Redundant Array of Independent Disks) – технология объединения нескольких накопителей в один массив. В зависимости от выбранной конфигурации система может продолжать работать даже после выхода из строя одного или нескольких дисков.

Однако RAID не является полноценной заменой резервному копированию. Он помогает пережить определенные аппаратные неисправности, но не защищает от случайного удаления файлов, вредоносного программного обеспечения, пожара или кражи самого устройства.

Поэтому важные данные следует дополнительно хранить на отдельном носителе или в другом физическом месте. NAS лучше рассматривать как централизованное хранилище с дополнительной защитой от отказов накопителей, а не как единственное место хранения информации.

Собрать NAS самостоятельно или приобрести готовое устройство

Существует два основных способа создать сетевое хранилище. Первый – приобрести готовое устройство от таких производителей, как Synology или Ugreen. Такие системы обычно имеют предустановленное программное обеспечение, гарантийную поддержку и относительно простую настройку.

Второй вариант – собрать NAS самостоятельно. По принципу это напоминает сборку обычного компьютера, но с акцентом на количество накопителей и возможности сетевого подключения.

Для этого можно использовать материнскую плату, процессор, корпус и блок питания. Важно заранее проверить количество SATA-портов, чтобы в будущем можно было установить дополнительные диски. Одно из преимуществ самостоятельной сборки – возможность использовать старые комплектующие от предыдущего компьютера. Для базового сетевого хранилища не требуется особо мощный процессор, поэтому сэкономленные средства можно направить на дополнительные накопители или более быстрое сетевое оборудование.

Бюджетной альтернативой может стать Raspberry Pi. На его основе также можно создать собственное сетевое хранилище, но нужно учитывать энергопотребление, скорость сетевого подключения и возможности операционной системы.

Для более сложных конфигураций можно использовать специализированное программное обеспечение TrueNAS. Оно предназначено для управления хранилищем и поддерживает инструменты проверки целостности данных, которые помогают выявлять повреждения файлов.

При сборке также стоит обратить внимание на энергоэффективность блока питания. Например, модели с сертификацией 80 Plus Platinum обладают высоким уровнем энергоэффективности.