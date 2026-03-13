NASA починило ракету SLS и готово лететь к Луне – когда запланирован старт Artemis 2

Американское космическое ведомство завершило ремонт ракеты Space Launch System для миссии Artemis 2 и возвращает подготовку к запуску к финальной фазе. Если все пойдет по плану, уже в начале следующего апреля четыре астронавта отправятся в первый за более чем полвека пилотируемый полет вокруг Луны.

В NASA провели финальную проверку готовности к полету миссии Artemis 2, рассказывает Space.com. После двухдневного совещания руководители программы подтвердили: ракета Space Launch System (SLS) и корабль Orion готовы к возвращению на стартовую площадку комплекса Launch Complex-39B в Космическом центре Кеннеди во Флориде.

Когда состоится запуск и что известно о миссии?

Вывоз ракеты планируется на 19 марта, а запуск могут осуществить уже 1 апреля.

По словам временной руководительницы подразделения разработки исследовательских систем NASA Лори Глейз, во время проверки команда подробно обсудила риски, проблемы, которые возникали ранее, и способы их устранения. В ведомстве отмечают, что темп подготовки довольно быстрый, но безопасность остается ключевым приоритетом.

Artemis 2 станет первой пилотируемой лунной миссией NASA за более чем 50 лет. В полет продолжительностью около десяти дней отправятся астронавты Рид Уайзмен, Виктор Гловер, Кристина Кох и представитель Канады Джереми Хансен. Их задача – совершить полет по траектории "восьмерки" вокруг Луны и вернуться на Землю на корабле Orion, отмечает SpaceNews.

Ракета SLS на площадке / Фото Space.com / Josh Dinner

Сначала старт планировали на начало марта, однако во время подготовительных испытаний возникли технические трудности. Первая "мокрая генеральная репетиция" – тест с полной заправкой ракеты – сопровождалась проблемами, но вторую попытку в феврале завершили успешно.

В то же время после теста инженеры обнаружили сбой в подаче гелия в верхней ступени SLS. Из-за этого ракету 25 февраля вернули в монтажный корпус для ремонта.

Что произошло с ракетой?

Специалисты установили, что причиной стала неисправность уплотнения быстроразъемного соединения, через которое наземные системы передают топливо к ракете. Похожая ситуация уже возникала во время предыдущего теста, когда зафиксировали утечку водорода в нижней ступени.

Инженерные команды NASA создали обновленную конструкцию узла, проверили ее на тестовом образце и сертифицировали для использования. Модифицированный элемент уже установлен на верхней ступени.

Гелий используется для поддержания работы отдельных систем ракеты и создания давления в баках с топливом.

Несмотря на проблему, она не повлияла на успешное завершение второго испытания с заправкой. Поэтому в NASA решили не проводить третий подобный тест перед запуском, ведь каждая заправка частично уменьшает ресурс баков. Следующую полную загрузку горючим планируют выполнить уже непосредственно перед стартом.

Почему это историческая миссия?

Миссия Artemis 2 станет второй в одноименной программе NASA, но первой с экипажем на борту Orion. Предыдущий полет в ноябре 2022 года был беспилотным и должен был подтвердить работоспособность систем корабля на лунной орбите. Теперь агентство проверит, как капсула обеспечивает жизнедеятельность астронавтов в дальнем космосе.

Стратегическая цель программы Artemis – создать долговременное присутствие человека на Луне и вокруг нее. Полученный опыт должен помочь подготовиться к строительству пилотируемой базы на Марсе в 2040-х годах.

Как теперь выглядит программа Artemis?

Планы следующих миссий несколько изменились. Artemis 3 больше не предусматривает высадку на Луну – ее сосредоточат на стыковке Orion с лунными посадочными аппаратами частных компаний. Речь идет о Starship от SpaceX и Blue Moon от Blue Origin, которые выиграли контракты NASA на предоставление посадочных услуг.

Первое же возвращение астронавтов на поверхность Луны теперь запланировано на Artemis 4, а следующую аналогичную миссию хотят провести менее чем через год после нее.

Ранее мы подробно рассказывали о том, как теперь выглядит миссия Artemis II после переноса.

Если запуск Artemis 2 не состоится 1 апреля, агентство имеет резервные окна со 2 по 6 апреля, а также еще один период в конце месяца, который может продлиться до мая.