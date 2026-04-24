NASA готовит первый ядерный корабль к Марсу: запуск уже в 2028 году

NASA готовит запуск первого межпланетного космического аппарата с ядерным реактором на борту. Миссия SR-1 Freedom должна стартовать в 2028 году и стать важным шагом не только для полетов на Марс, но и для создания постоянной ядерной базы на южном полюсе Луны.

После указа, подписанного в конце 2025 года, который определил приоритетом "американское превосходство в космосе", NASA значительно активизировало развитие ядерных технологий для полетов за пределы околоземной орбиты. Новый руководитель агентства Джаред Айзекман сделал это направление одним из ключевых, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также NASA протестировала связь будущего: видео с Луны на Землю передали дешевле, чем ожидали

Главным проектом агентства стал Space Reactor-1 Freedom, или сокращенно SR-1 Freedom. Его запуск запланирован на декабрь 2028 года, и именно он должен стать первым межпланетным аппаратом, работающим на ядерном реакторе деления.

Зачем NASA делает ставку именно на ядерный двигатель?

Идея ядерного движения в космосе не нова – над ней работали более 60 лет. За это время в различные программы вложили около 20 миллиардов долларов, однако ни одна из них так и не дошла до полноценного практического применения. Одним из немногих примеров был SNAP-10A, но и он остался кратковременным экспериментом, объясняет Interesting Engineering.

Теперь NASA хочет наконец завершить этот цикл неудач. Для этого агентство намеренно упростило проект. Вместо полного переосмысления конструкции инженеры сочетают один новый ядерный реактор с уже проверенными технологиями.

Сам Айзекман называет это "70-процентным решением" – не идеальным финальным вариантом, а демонстрацией того, что технология действительно работает, как писало издание Nuclear Newswire.

SR-1 Freedom / Рендер NASA

SR-1 Freedom получит реактор мощностью 20 кВт на основе HALEU – это высокообогащенный низкообогащенный уран нового поколения. Он будет обеспечивать питание для современных электрических двигателей, которые должны доставить аппарат к Марсу примерно за год.

Реактор планируют активировать уже в течение 48 часов после запуска. Для преобразования тепла в электроэнергию будет использоваться замкнутый цикл Брайтона, а за стабильную работу будут отвечать тепловые трубки и защита из карбида бора от радиации.

Для охлаждения системы предусмотрены легкие радиаторы из композитных материалов и титана. Кроме того, аппарат получит электрическую силовую установку мощностью 48 кВт, которая одновременно будет выполнять роль основной энергетической и коммуникационной платформы корабля.

Основной миссией SR-1 Freedom станет доставка Skyfall – трех винтокрылых аппаратов, созданных по концепции марсианского вертолета Ingenuity, рассказывает Space.com. Они будут исследовать поверхность планеты, искать залежи льда и проверять потенциальные места для посадки будущих пилотируемых миссий.

Вертолет Skyfall / Рендер NASA

Эти дроны будут иметь георадар, способный "заглядывать" под поверхность Марса. Именно такие данные критически важны для будущих экспедиций людей, ведь вода в виде льда может стать ключевым ресурсом для длительного пребывания на планете.

Что будет с самим SR-1 Freedom после доставки Skyfall, NASA пока окончательно не решило. Рассматриваются два варианта: либо аппарат просто пролетит мимо Марса, или же попытается выйти на орбиту планеты.

По словам руководителя программы ядерной энергетики NASA Стива Синакоре, команда еще оценивает возможности миссии после завершения основного этапа. Агентство хочет максимально использовать потенциал реакторного корабля.

Все для того, чтобы жить на Луне

Проект SR-1 Freedom является лишь первым этапом большой программы NASA. Уже в 2030 году агентство планирует Lunar Reactor-1 – систему для постоянного энергообеспечения лунной базы на южном полюсе спутника.

NASA готовится к постоянному присутствию на Луне / Рендер NASA

Именно поэтому агентство пересматривает свои приоритеты. В частности, программа орбитальной станции Gateway временно ставится на паузу, а ресурсы перенаправляются на создание постоянной базы на поверхности Луны.

Особое внимание уделяют району кратера Шеклтон, где в постоянно затененных зонах солнечная энергия менее эффективна. Здесь ядерная энергетика выглядит значительно более практичным решением, поскольку может обеспечивать стабильное тепло и электричество без зависимости от освещения.

Общий план NASA оценивается в 30 миллиардов долларов и состоит из трех этапов. Уже в 2026 году должны стартовать коммерческие грузовые миссии и возвращение людей на Луну. К 2032 году агентство хочет создать полноценную ядерную инфраструктуру, а к 2036-му – обеспечить постоянное присутствие людей на спутнике.

В перспективе речь идет о жилых модулях для экипажей из четырех астронавтов, которые смогут работать там месяцами. И именно SR-1 Freedom должен стать первым реальным шагом к этой новой космической эре.