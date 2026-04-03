NASA опубликовало уникальное фото Земли

Астронавт NASA сделал редкий снимок Земли с космического корабля Orion во время полета к Луне. Фото стало первым подобным кадром за более чем полвека.

Во время миссии Artemis II астронавт Reid Wiseman сделал уникальный снимок Земли из иллюминатора корабля Orion. Фото было сделано после выполнения маневра выхода на траекторию полета к Луне. Об этом пишет NASA.

Что особенного в этом фото Земли?

На изображении видно сразу несколько редких явлений. В верхней правой и нижней левой частях кадра заметны полярные сияния, а в нижнем правом углу – зодиакальный свет. Он возникает из-за рассеивания солнечного света на частицах космической пыли и обычно почти незаметен с поверхности Земли.

Особенность кадра также в том, что Земля частично затеняет Солнце, создавая эффект космического затмения. Именно сочетание этих факторов делает снимок настолько необычным.

Это первое подобное фото Земли, сделанное с такого расстояния за более 50 лет – со времен программы Apollo program. Новый кадр демонстрирует, как изменились технологии съемки, и одновременно напоминает об исторических полетах на Луну.

Как пишет CNN, Миссия Artemis II предусматривает облет Луны с экипажем без посадки. Полет продлится примерно полторы недели, в течение которого астронавты будут находиться вдали от Земли, выполняя испытания систем корабля и готовясь к следующим этапам программы.

Публикация этого фото подчеркивает возвращение NASA к пилотируемым лунным миссиям и открывает новую страницу в исследовании космоса, где сочетаются современные технологии и опыт предыдущих поколений.

Что известно об исторической лунной миссии Artemis 2?

Миссия Artemis 2 — это первый пилотируемый полёт в рамках современной лунной программы NASA, в котором используются сверхмощная ракета Space Launch System (SLS) и космический корабль Orion. Это первый случай со времен «Аполлона-17» в 1972 году, когда люди покинут пределы Земли, чтобы направиться к Луне.

Основная цель заключается в проверке всех критических систем корабля, включая жизнеобеспечение, связь и навигацию, в реальных условиях глубокого космоса. В отличие от предыдущей беспилотной миссии Artemis 1, на этот раз Orion будет полностью оборудован для пребывания людей, но они не будут высаживаться на поверхность спутника. Вместо этого астронавты облетят Луну и вернутся на Землю. Высадку осуществит миссия Artemis 3.